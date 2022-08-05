警方推出互动网页助规划行程 国庆日查实时地图可知滨海湾人潮

互动网页可实时显示滨海湾一带观看烟花热点的拥挤程度、封闭区域以及人潮尚未达到极限的观赏地点。公众可上网go.gov.sg/crowdatmarinabay，也可用手机扫描警方张贴在滨海湾一带的QR码，查看实时地图。

国庆庆典当天，滨海湾一带势必人潮汹涌，想到场边感受盛况的公众恐怕根本无法靠近。为此，警方今年首次推出实时互动地图，让公众查看滨海湾周边区域的拥挤程度，以便合理规划行程，免得白跑一趟。

新加坡警察部队日前向媒体介绍了今年国庆庆典期间，将在滨海湾浮动舞台附近部署有助提高行动效率的科技手段，Crowd@Marina Bay是其中之一。

巡逻机器人助管控人潮

这个互动网页可实时显示滨海湾一带观看烟花热点的拥挤程度、封闭区域以及人潮尚未达到极限的观赏地点。公众可上网go.gov.sg/crowdatmarinabay，也可用手机扫描警方张贴在滨海湾一带的QR码，查看实时地图。

当天，警方将首次派出巡逻机器人到预计较拥挤的地点，协助人潮管控。它的摄像头可延伸至离地2米的高度，也可通过视频分析技术，侦察无人看管的包裹等潜在安全威胁。它具备自主导航和避障功能，并拥有可让公众与警员交流的双向对讲系统，也可以播报及显示警方的重要信息。

警方也会在美芝路的战争纪念公园、哥烈广场以及滨海公园三处设立增强版的流动闭路摄录系统（Enhanced Mobicam），在必要时广播预先录制的音频和文字信息。

为了确保可更有效管控人潮，警方将出动多种配备，例如配有热成像传感器、聚光灯、闪光灯以及扬声器的无人机。在现场执勤的警员也将使用实时管理警员考勤部署的智能手机应用，让前线警员更快接到部署指示，更有效率地执行任务。

警方建议到现场观看国庆庆典的公众，尽早到场接受安检，并尽量少携带个人物品，以便更快通过安检。

警方提醒，任何装有液体、气溶胶或凝胶，且容量达100毫升的容器，都必须接受额外检查；罐装饮料和罐头食品不得携入庆典现场；每名持票人将收到一个装有饮用水和小吃等物品的国庆礼包。警方可能对尝试携带无人机等违禁物品入场的人采取行动。

根据警方文告，从8月9日零时至月10日早上8时之间的不同时段，芬礼逊埔（Finlayson Green）、滨海林荫道、莱佛士道、淡马锡道、共和国道、共和国林荫道、莱佛士林荫道、海湾道、淡马锡林荫道、哥烈码头、莱佛士连路、勿拉士巴沙路、尼诰大道、海滨公园通道、浮尔顿路的部分车道或路段将封闭。

到时，预计上述路段以及罗敏申路、丝丝街、美芝路和奥菲亚路将出现交通阻塞。警方呼吁驾车者避开这些路段，公众也应乘搭公共交通工具前往。

如果要开车从莱佛士道、莱佛士林荫道和湾景道前往新达城和滨海广场，应使用替代路线，即从尼诰大道或通往淡马锡林荫道的梧槽路到达目的地。