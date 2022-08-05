“百万组屋”7月增33个创新高 组屋转售价连涨25个月

本地组屋转售价连续25个月上扬，7月共有33个组屋单位以超过百万元出售，突破6月份31个的纪录。其中，武吉巴督与马林百列首次出现百万组屋。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期四（8月4日）发布的预估数据，7月的百万组屋交易占总交易量的1.4％。

碧山上月共有10宗以超过百万元的组屋交易、宏茂桥五宗、金文泰四宗，其余的百万组屋则分布在红山、大巴窑、中央区、武吉知马、兀兰、后港、实龙岗、马林百列和武吉巴督。

武吉巴督是继后港、义顺和兀兰后，第四个出现百万组屋的非成熟市镇。武吉巴督25街第289D座组屋、面积约165平方米的双层公寓式单位以100万5000元售出，剩余屋契有74年。

One Global集团研究部高级分析师莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，这座组屋过去五年只有三个公寓式单位成交。组屋周围有不少中小学，也靠近未来的裕廊区域线地铁站以及铁道走廊，带动了转售价。

他指出，买家对较大房型的需求是促使百万组屋交易增加的因素之一。在今年首七个月的199宗百万组屋交易中，26%为公寓式单位。“公寓式单位罕见，也没有新单位推出，因此对于那些想要买较大房子的买家来说，具吸引力。”

位于马林弯第28座组屋的五房式单位则以101万零888元转手。单位面积达126平方米左右，剩余屋契有51年。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清说，目前成熟市镇的百万组屋价格越来越高，因此一些买家转而在非成熟市镇如义顺、兀兰和后港寻找较便宜，但又有百万组屋特点的单位。

她举例，成熟市镇如碧山、大巴窑和中央区不少百万组屋交易价达120万元以上，而非成熟市镇的则介于100至110万元左右。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣强调，百万组屋销量虽增加，但数量不算多。他认为，部分购买百万组屋的人可能是在公寓转售市场找不到那么大的房子，或是面积大的房子超出预算，才转向转售组屋市场。

上月创下最高转售价的是杜生阁（Sky Terrace@Dawson）五房式阁楼单位，以141万8000元转手。这也是历来最高的组屋转售价。

另一方面，本地7月整体组屋转售价环比上升0.7％，同比上涨11.6％。交易量比6月增加10.5％，达2363宗，同比则下滑11.3％。

麦俊荣说，除非建筑供应链恢复到疫情前状态，否则导致组屋转售价上涨的因素如工程延误等，或会持续至明年初。

“政府通过推出更多预购组屋为转售市场降温，这预计会在下来几季奏效。但在短期内，转售组屋需求仍保持强劲，导致价格攀升。”

麦俊荣预测，今年的组屋转售价涨幅预计达8%至12%。