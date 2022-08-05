我国和文莱将设双边奖学金

新加坡和文莱同意设立双边奖学金计划，让表现出色的文莱学生到新加坡接受大学预科教育，我国也将接收文莱公务员参加本地民事服务部门的实习和培训项目。

我国外交部星期四（8月4日）发文告说，这些安排将加深两地公务员的关系和相互了解，我国教育部和公共服务署将同文莱对等部门，就这两项举措的落实细节展开合作。

外交部也说，率领代表团出席第八届新加坡—文莱青年领袖计划的文莱王储比拉赫（左）将于星期五结束对我国的正式访问。

“第八届新文青年领袖计划取得了丰硕的成果，双方年轻一代领导人得到了加强个人联系的机会，并对新文密切而且特殊的关系进行了肯定。”

也是文莱首相署高级部长的比拉赫星期四到总统府同李显龙总理会面。

李总理在面簿贴文说，很高兴能够欢迎率领代表团出席第八届新加坡—文莱青年领袖计划的比拉赫，并指出这项计划是让两国青年领袖建立联系、加强双边伙伴关系的年度重点活动。

他说：“我们两国有着独特而且特殊的关系，并在许多领域展开合作。

三周前我才刚访问文莱出席波基亚苏丹的76岁诞辰，很高兴没隔多久就再次见到比拉赫王储。这些定期的交流反映和强调了我们之间牢固的关系。”

第九届新加坡—文莱青年领袖计划将于2023年在文莱举行。