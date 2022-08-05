滨海湾附近酒店国庆期间抢手 入住率回到疫前水平

国庆庆典及之前相关的活动如国民教育演出和预演极大程度带动了滨海湾附近酒店周末的入住率，可观看到烟花表演的客房更受欢迎，预订情况已恢复至疫情前水平。有酒店表示国庆期间半数顾客为海外游客。

富丽敦酒店（The Fullerton Hotel）区域总经理陈海洋受访时说，尽管今年国庆日在星期二，但酒店客房今年8月的预订速度比以往更快，与去年同期相比，预订量至少增长了35%。

随着跨国旅行各项措施的放宽，酒店的顾客当中，海外游客的占比也有所增长。陈海洋透露：“我们去年国庆期间的周末预订，大部分是本地顾客，而今年的预订中，有半数以上是国际旅客。”

陈海洋说，由于这应该是当局最后一次在浮动舞台举行国庆庆典，国庆之前举行预演的周末，酒店客房非常抢手。

“顾客们渴望抓住这一机会，沉浸在滨海湾天际线的风景中，一同庆祝新加坡57岁的生日。”

文华东方酒店销售总监王俪蓉说：“除了国庆日当天，今年国民教育演出、国庆预演的回归也提升了酒店的查询量和入住率，尤其是面向滨海湾的客房和套房，因为可以俯瞰整个表演还有烟花秀。”

泛太平洋酒店集团受访时表示过去几周的周末，集团旗下的新加坡泛太平洋酒店和滨海湾宾乐雅臻选（Parkroyal Collection Marina Bay）两个可以看到滨海湾的酒店入住率都超过八成。

丽思卡尔顿酒店（Ritz Carlton）也指出，这几周酒店的入住率已恢复至疫情前的水准，并且国庆预演举办的周末，客房几乎被预订一空。

不少酒店配合国庆，推出涵盖特别活动的住宿配套以及国庆套餐。

富丽敦酒店推出多种亲子住宿配套，提供为鱼尾狮着色等儿童定制活动，使孩童和大人都能够享受国庆的欢乐气氛。

此外，酒店内的餐厅也将在国庆日当天推出特色菜肴，屋顶的酒吧当晚也有国庆套餐，供宾客一边观赏烟花、一边啜饮香槟品尝创意小吃拼盘。

新加坡文华东方酒店室外游泳池旁的餐厅特别推出了五道菜式的国庆晚餐，顾客可以在此一边享用美食，一边欣赏滨海湾的火树银花。泛太平洋酒店集团旗下各个酒店也推出了名为“国庆烟花”“国庆庆典”的多种国庆主题套餐。