马国活鸡一旦解禁进口量不会减少 业者担心冷冻鸡库存多被迫亏本卖

针对马国将检讨是否解除活鸡出口禁令，新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼就虽表示欢迎，但也担心禁令一旦解除，消费者转回购买冰鲜鸡，可能会对过去两个月以高价从其他来源地进口冷冻鸡的本地业者带来压力甚至亏损。

马来西亚禁止活鸡出口后，新加坡积极扩大鸡肉进口来源地，提高食品保障。但受访鸡肉进口商认为，来自马国的活鸡还是有它的市场，也相信一旦禁令解除，我国进口的活鸡量会和之前大致相同。

新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼就接受《联合早报》访问时说，从马来西亚送来本地宰杀再处理的冰鲜（chilled）鸡和冷冻（frozen）鸡始终有差异。

“冰鲜鸡主要是巴刹摊位、鸡饭摊和一些高档餐馆在用，禁令解除后，他们都会用回冰鲜鸡，这个市场依旧存在，没有变……冰鲜鸡和冷冻鸡的价格也有差，冷冻鸡暂时无法完全取代冰鲜鸡，因此冰鲜鸡的生意之后应该会‘还原’。”

但马琼就强调：“最重要的是要先拿到出口准证，否则，一切都是虚的。”

马国为应付当地鸡肉供应短缺问题，6月1日起禁止出口活鸡、冰鲜和冷冻全鸡、鸡只部位和内脏，以及鸡肉加工食品。禁令生效前，我国市面上约三分之一的鸡肉来自马国。

之后马国在6月14日恢复甘榜鸡、乌鸡、鸡肉加工食品和一日大雏鸡的出口。

为保障食品供应，我国采取了系列措施，包括引进来自巴西和泰国等地的冷冻鸡，也在7月批准从印度尼西亚进口冰鲜、冷冻，以及经加热处理的鸡肉。

问及鸡肉进口商会否因过去两个月签订的新合约而影响日后的马国活鸡进口量，也是合兴家禽工业董事的马琼就回应：“其实也没有什么合约。对方会让我们知道他们有什么产品、价格是什么，以及有多少货。至于要不要买就是进口商的决定了。”

他说，要是从泰国和印尼等周边国家进口，进口商一般会提前一个月订货；若从巴西或美国进口，就会提前约两个月下单。

针对马国将检讨是否解除活鸡出口禁令，马琼就虽对此表示欢迎，但也担心禁令一旦解除，可能会对过去两个月以高价进口冷冻鸡的本地业者带来压力。

他解释，冷冻鸡的成本过去两个月增加至少一倍，原因包括我国在这期间须要增加供应，且要快速抵新；周边国家如泰国和印尼的养殖业者不像巴西或美国业者，享有政府提供的农业补贴，这导致他们的产品价格相对较高，加剧了进口商的成本。

“最近，好些在过去两个月预订的巴西鸡肉陆续抵达。禁令要是不久后就解除，消费者转回购买冰鲜鸡，那进口商就要花更长时间来卖掉早前订购的冷冻鸡，期间仓库费用都是成本。市场的鸡肉供应变多后，进口商若要清货，可能被迫亏本卖出。”

龙合分销公司采购总监陆添喜也指出，有关进口活鸡的事项，公司会等马国提供更明确的消息后再行事。