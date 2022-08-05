智障人士福利促进会推出新课程 让学生接触美术烹饪体育

新加坡智障人士福利促进会为患有自闭症与智力障碍的学生推出新课程，以更好地照顾这群学生的学习和发展需求，协助他们及早发掘兴趣和强项。

这个“自闭症智力障碍”课程是为年龄介于七岁至18岁、同时患有自闭症与智力障碍的学生而设，目的是根据个别学生的兴趣和学习能力，制定适合他们的教学模式。

新加坡智障人士福利促进会（MINDS）自去年9月起，在旗下的芬微花园学校试行这项计划，已有约50名学生参加了试点课程。

这所学校目前有300名学生，其中超过一半的学生患有自闭症与智力障碍。

芬微花园学校校长欧恩典说，除了教导特需学生算数和生活技能，校方也着重于打造能让他们探索兴趣与深化技能的学习环境。新课程让低年级学生接触美术、烹饪和体育等，当他们升上中学后，可以选择专门学习一两个感兴趣的领域。校方也会安排学生进行小组合作项目，培养他们的沟通技巧和情绪管理能力等。

他说：“无论是智力障碍或自闭症学生都能从这个课程中受惠，我们希望他们能学会相互合作、彼此帮助，从而掌握社交技能。”

设立多用途空间 模拟咖啡厅设计

在新计划下，芬微花园学校设立了一个多用途空间，这个新设施模拟咖啡厅的设计，让学生在真实环境中学以致用，并体验咖啡师或服务员的工作，也能学习如何点餐。

校方也调整两间课室的设计，通过较低的天花板来降低噪音，以及设立独立的学习空间等，为特需学生提供更有利于学习的环境。

在MINDS旗下四所学校中，同时患有自闭症与智力障碍的学生人数，去年比前年增加了约四成。为了应付逐年增加的需求，从明年1月起，自闭症智力障碍课程会分阶段推广至这四所学校。

特需学生托管中心 陈振声主持开幕

另外，MINDS也在芬微花园学校开设可录取多达50名特需学生的Raintree特需学生托管中心。

教育部长陈振声星期四（8月4日）为这间托管中心和校内的新设施主持开幕。

黄美智（47岁，家庭主妇）的两个患有自闭症与智力障碍的儿子都在芬微花园学校就读。由于小儿子热爱画画，她希望他能通过新课程提升这方面的技能，把这个兴趣发展为未来的职业。

丈夫王勇翔（40岁，企业销售）说：“我们很担心孩子的未来，所以我们送他们到MINDS学习生活技能，当我们年纪大时，他们也能学会照顾自己。”