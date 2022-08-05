103人获颁教育部教学奖学金和教学奖

今年有103名年轻人获颁教育部教学奖学金和教学奖。教育部长陈振声鼓励奖学金得主在未来执教的过程中因材施教、发掘并培养学生的潜能，为我国培养新一代的人才。

陈振声星期四（8月4日）在教育部教学奖学金颁奖典礼的致辞中说，在这个日新月异的时代，教学不再仅仅是传授知识，也须要培养学生的综合能力、建立正确的价值观，以及让他们可以应对并驾驭世界的种种变化，因此掌握新技术并且共享教学资源就显得尤为重要。

陈振声说：“我们的教师团队必须能够掌握新的数码技术及其他科技，丰富孩子们的学习体验，并且将他们每个人的潜力都发挥到极致。”

他也指出，未来的教师队伍既要有广度，也要有深度，要能够与各行业保持联系、与时俱进地了解市场需求，从而指导年轻人的职业选择和就业方向。

今年教育部教学奖得主之一王崇宇（21岁）受访时说，现今的教师不仅要有足够的知识储备，同时也肩负着塑造学生正确价值观的重任。“现在的老师也要帮助学生找到他们的兴趣和优势、发掘他们的潜能，从而成长为更好的自己。”

王崇宇今年刚从诺雅初级学院毕业，进入新加坡国立大学中文系，准备主修汉语专业。他希望通过系统的学习，了解汉语言的语法等规律，并把课堂所学带到自己日后的教学中，让下一代的学生更容易掌握华语。

王崇宇的母亲是一名珠算老师，父亲是一名导游。母亲的言传身教和父亲对于历史文化广博的知识面，让他自小就对华文学习有着浓厚的兴趣，并立志要成为一名华文教师。

在公教中学读中三时，王崇宇在老师的鼓励下开始在彼岸社会服务（Beyond Social Services）机构当义工，帮助弱势家庭的学生补习。在补习一年多之后，他收到了一名小六生的感谢信，这让他更加坚定教书育人的信念。

他非常感谢在过去12年的学习生涯中帮助过自己的老师，也希望今后能像这些老师帮助自己建立信心一样，帮助自己的学生发挥潜能。

今年公共服务委员会（教育服务）得奖者黄嘉祺（21岁）受访时说，教师不仅要教书育人、帮助学生建立正确价值观，同时自己的言行也是学生们的榜样。

他非常感谢自己在花菲卫理中学和英华初级学院的老师们，并且以此勉励自己也能无止境地学习与自我提升，为学生树立良好的榜样。