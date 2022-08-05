青年疑为父出头砍伤酒客 三男一女涉袭击被捕

两名酒客喝醉后起争执，其中一人的18岁儿子疑为父亲打抱不平，持刀追砍对方，导致对方头颈多处受伤，全身浴血瘫坐在地。警方事后逮捕涉案青年，伙同袭击的两男一女也被捕。

这起砍人事件发生在星期三（8月3日）晚上8时左右，地点是蔡厝港德惠巷第141座组屋旁空地。

据《新明日报》报道，目击者陈姓居民（54岁，洗车工）当时正在组屋底层看朋友下棋，突然听见两名男酒客吵了起来。两方僵持不下时，一名青年突然闯入，掏出刀子追砍一名酒客。

由于事发突然，场面一度混乱，多名目击者反应过来时，青年已经逃逸，留下血流如注的伤者。陈姓居民说：“他的头部、右眼、颈部和左胸都被砍伤，流了很多血，我马上叫大家报警，有人也上前为伤者止血。”

林姓酒客（53岁，包装员）说，伤者名叫马克，事发时与另一名酒客发生口角大打出手，没想到被青年袭击。据了解，青年是其中一名酒客的儿子，相信是看到父亲与人起争执后为父亲出头。

青年的父亲相信也在事故中受伤，事后由一名女子扶着离开现场。另一名目击者穆拉里（46岁，制药业）说，受伤的阿叔流着血往组屋单位方向走去，沿路留下长长的血迹。

另有居民说，涉事双方几乎每天聚集在组屋楼下喝酒，从早喝到晚，有时还会吵架闹事。事发后，现场也有一名女酒客哭喊骂脏话，淋着雨倒在走廊上，惊动警员将她抬走。

警方和民防部队受询时向《联合早报》证实，当局接获一起斗殴事件，37岁男子在意识清醒下送往黄廷方综合医院救治。三名年龄介于18至45岁的男子，以及一名25岁女子因涉案被捕。

据了解，18岁和45岁男子是父子，另两名被捕的男女相信是他们的亲友。

警方调查正在进行中。