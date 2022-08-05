调查显示国人对警察部队信任度达96％ 尚穆根：内部安全对国家稳定至关重要

内政部长兼律政部长尚穆根在内政团队国庆敬礼仪式上致辞时指出，一个国家必须时刻确保有捍卫和守护自己的能力，即便没有战争，内部安全也会影响一个国家的稳定，我国因此需要一个强大的内政团队，一个有实力且可靠的内安局，以及能看清事实的民众。

内部安全对于一个国家至关重要，即便没有战乱，内安也会影响一个国家的稳定发展，我国因此需要强大的内政团队和内部安全局，以及能看清事实的民众。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（8月4日）在内政团队国庆敬礼仪式上致辞作出以上表述。他肯定内政团队所作出的努力，并指出目前内政团队在本地公众中具有较高公信力。2021年的一项调查显示，新加坡警察部队取得的公信度达96%，而在今年的另一项调查中，内政团队的公信度则达到92%。

尚穆根在致辞中特别提到俄乌战争，例举俄罗斯出兵之前多次重申不动武、不入侵的言论，并强调一个国家必须小心评估他国的意图，谨慎应对，随时做好保卫自己领空、领海、能源、水源和经济的准备。他重申，一个国家必须时刻确保有捍卫和守护自己的能力，国家内部安全在这个环节上显得至关重要。他说，即便没有战争，内部安全也会影响一个国家的稳定，我国因此需要一个强大的内政团队，一个有实力且可靠的内安局，以及能看清事实的民众。

瞬息万变的国际形势已对我国造成影响，因为俄乌战争，本地食物价格及能源价格上涨，截至2022年6月，本地的食品价格已经上涨5.4%。不少公众担心通货膨胀问题，政府也在6月宣布总值15亿的援助配套，帮助公众应对通货膨胀。

尚穆根说，尽管前方仍有许多不确定因素，但对于内政团队在疫情期间团结一心、共渡难关所作出的努力感到骄傲，当代新加坡人也会沿着父辈足迹，建立更好、更强大的新加坡。

2022年的内政团队国庆敬礼仪式上，共有202人、八个机构、三个项目获颁内政部长国庆奖章，包括公民意识奖、志工杰出效率奖、内政团队伙伴奖、个人杰出效率奖、团队杰出效率奖。

新加坡监狱署更生计划执行员（青年假释）努拉兹米警曹（29岁）是获颁国庆奖章的其中一人。他受访时表示，努力并非为了获奖，但得到认可还是感到很开心。

他曾监督过一名因压力太大从中途之家出走，并在路上报警称要自残的青年。努拉兹米当时与社工一起与青年见面沟通，了解他的诉求后，联系他的祖父母，说服他们将他带回家完成最后的假释期。青年在家人的照顾下情绪转好，如今是一名送餐员。努拉兹米也曾帮助一名参加过私会党的释囚，鼓励对方把用不尽的精力用来培养爱好，该释囚最后成为一名专业拳击手。

目前担任总调查组组长的郑志兴助理警监（32岁）对获颁国庆奖章表示荣幸。郑志兴加入警队11年，在2020年至2021年间，他在担任反诈小组组长时曾多次带队执法，打击诈骗活动。2021年3月，他带领团队展开为期两天执法行动，捣破涉及情色诈骗的本地七人犯罪团伙，逮捕主嫌犯，起回7000元。