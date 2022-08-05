玩仿制玩具枪射伤路人 男子判监七天罚款3500元

男子把收藏仿制玩具枪视为兴趣，某天朝窗外随机射击测试玩具枪的性能时，射伤一名路人的手臂。警方根据线索找上门，从他的私宅中搜出多把仿制玩具枪和一些弹丸。

被告许记安（译音，49岁）面对一项非法持有武器、一项无照进口武器，以及一项鲁莽行为危害他人安危的罪名。

他星期四（8月4日）承认其中两项，另一项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢七天和罚款3500元。

根据案情，被告在2020年4月7日傍晚6时许，在惹兰依萨（Jalan Ishak）一带的住家测试仿制玩具枪。

他当时从窗口射出塑料弹丸，射中路过男子的右手臂，导致他的手臂泛红。男子随即报警处理，但他没到诊所就医。

警方根据蛛丝马迹，两天后顺藤摸瓜上门到被告的住家抓人，并搜出多把仿制玩具枪，包括两把玩具步枪、两把玩具霰弹枪、七把用电池发动的塑料冲锋枪、以及三把用电池发动的玩具枪等。

另外，被告也被揭非法进口不少玩具枪和弹丸。根据军火与爆炸物法令，任何人不得未经批准进口和持有这类武器，而且这些弹丸若射到人，将造成他人受伤。

律师代为求情时说，被告自小就喜欢收藏仿制玩具枪，他不清楚须要申请执照，也没有意图要用来犯罪。

律师说，被告案发时并未特意瞄准任何人发射弹丸，所幸被射中的路人只蒙受轻伤。