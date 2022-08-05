本地室内农场GroGrace投入试运作 预计年产33公吨农产品助减少依赖进口

我国农业公司引用荷兰农耕科技成立室内农场，预计每年生产33公吨农产品，助我国减少对进口产品的依赖。

新加坡都市农业伙伴（Urban Farming Partners Singapore，简称UFPSG）的首个室内农场及研究与开发中心GroGrace星期三（8月3日）投入试运作。

这个全面引用荷兰农耕科技的室内农场面积650平方米，设有四个180平方米的种植楼层，其中上面三个楼层用于种植绿叶蔬菜与草药，最下面的一层则用于进行其他农产品种植的研发。

GroGrace是世界上唯一使用多层干式水培（dry hydroponics）系统的室内农场，它每平方米的产量为70公斤，比传统室内农场多出约三倍。

透过干式水培系统，农作物种植在水面上，这不只使根部发育更强，叶子周围的微气候（microclimate）也更干燥，有助植物更好地吸收养分，从而长出高质量的绿叶蔬菜。

室内农场目前种植水晶（Lalique）生菜，预计每年可生产33公吨。UFPSG总裁兼联合创办人林冰心（48岁）受访时指出，室内农场未来的生产量可达到50至60公吨。

她说：“室内农场预计在今年10月全面开始运作，明年4至5月可种植更多蔬菜与草药，像是球茎甘蓝（kohlrabi）、韭葱、青葱等”

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士受邀担任室内农场试运作仪式的主宾。

她致辞时说，由于我国只有不到1%的土地可用于生产粮食，我们的农场必须充分利用现有的农业空间，并以具有生产力、资源效率和可适应气候的方式生产。

配合我国“30.30愿景”，本地到2030年的农产品产量，须能满足全国三成营养需求。新加坡食品局在2014年推出农业生产力基金（Agriculture Productivity Fund），以支持本地农场克服土地和资源局限。GroGrace是其中一个获得资金的项目。

许连碹指出，截至去年，农业生产力基金提供超过5000万元的联合资金，支持132家公司采用高科技设备和耕作系统，以及技术试验平台。政府拨款6000万元设立的农业食品业转型基金（Agri-Food Cluster Transformation Fund）也已为13个项目提供380万元的拨款。另外，GroGrace也是一家培训中心，为未来更广泛使用荷兰专利园艺技术的设施提供技能培训。

UFPSG联合创办人兼项目领导福斯（Wouter Vos）说，GroGrace预计在一年内扩充，设施规模将扩大至约6000平方米，届时的生产力会是目前的九至10倍。