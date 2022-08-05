推倒司机还对警员动粗 英籍女子被罚4000元

英国籍女子搭德士到公寓，因车资与德士司机起争执，还把司机推倒在草丛中，并对两名到场的警员动粗，被判罚款4000元。

这名女子是37岁的卡莉（Carlie Jayne Guy），她面对一项蓄意伤人和四项对公务员动粗的控状。她在星期四（8月4日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2019年2月2日凌晨时分，搭德士到城市雅居（City Square Residences）。

抵达目的地后，48岁的德士司机向她索取车资，被告声称已经在电召车的应用程序上付款，双方一言不合大吵。

被告发怒把司机推倒在草丛后径自走开，司机一边紧追，一边拨电报警。被告后来被两名警员拦下，她不但拒捕，还用头猛撞女警员的头部，也尝试以同样的方式头撞另一名男警员，并用指甲刮伤男警员的手背。

两名警员后来把被告押上警车，她却扬腿踢伤女警员的腿。

柯碧琦律师代为求情时说，被告没有预谋犯案，三名受害者的伤势不重，她也已向受害者道歉，恳请法官轻判。

被告在庭上告诉法官，她旅居本地约12年，这起案件对她造成很大的影响，她希望可以继续在本地工作。

法官下判时指出，被告对德士司机和两名警员动粗，必须严惩，但考虑到被告有悔意，最终判她罚款4000元。

一对男女陪同被告出庭聆讯，被告闻判后一度用手擦拭眼泪。