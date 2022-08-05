违法经营并收取超额费用 三兄妹和大嫂永久被禁当劳务中介

个别经营中介公司的三兄妹，不仅无执照为客工安排工作，还多收巨额中介费，甚至向一名客工收取超出7500元费用。

涉案三人分别是大哥陈基斯（Kiff Tan，33岁），二姐陈艾莉（Iris Tan，31岁）及三妹陈格蕾丝（Grace Tan，29岁），大嫂张瑞玲（Teo Swee Ling，Pauline）也卷入其中。

四人面对触犯雇佣中介法令的多项罪状。陈基斯和陈格蕾丝各被判罚款3万2500元，陈基斯也被下令赔偿7534元41角。张瑞玲则被罚2500元。陈艾莉面对多两项雇用外来人力法令罪状，被重罚4万5000元。

人力部星期四（8月4日）发文告，指涉案四人将被永久禁止在中介行业工作。

案情显示，三兄妹分别经营K&E Ressources（由陈基斯经营）、Des Ressources（由陈艾莉经营）以及International Ressources（由陈格蕾丝经营），三人共用一间办公室，也拥有同样的客户资料。

陈艾莉和陈基斯在执照过期后，继续为客工安排工作。陈格蕾丝也允许姐姐用她的名义工作，自己也违法在张瑞玲经营的Paul Network私人有限公司办公。

根据人力部条例，客工在本地工作或被雇用的每一年，中介最多只能收取相等于一个月薪酬的中介费，收取的中介费总额不能超过两个月薪酬。

陈艾莉和陈基斯却向客工多收额外中介费，包括向工作近一年、月薪仅468元的客工收取8000元中介费，比限定数额超出7500多元。

另一起案例中，一名月薪546元、拥有为期两年工作准证的客工，支付陈艾莉2800元中介费，远远超出条例限定的约1087元。兄妹事后也没有对这两名客工作出赔偿。

庭上揭露，大哥陈基斯欠债累累，目前已申请破产，没有能力缴付罚款，因此得坐牢55天代替。（人名译音）