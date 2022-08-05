包含文化底蕴与培植心血 云雾林缤纷展出 本地杂交品种胡姬

滨海湾花园植物引种资深助理处长林美玲说，每次探求新品种，等待成果的时候最煎熬，因为如果得到的成果与预想的不一样，就得重新来过。因此，每一名成功的培植师都是穷其一生，不断地在尝试和创新。

滨海湾花园云雾林第一次展出本地培植的杂交品种胡姬花，并特地配合国庆期间开放，以展现新加坡的国花文化底蕴。

本地胡姬花的新品种层出不穷，但来之不易，从配种、播种、成长到开花是一个漫长的过程。我国的培植团队不断摸索、坚持求新精神，才得出了这么多各具特色的杂交品种。

滨海湾花园植物引种资深助理处长林美玲（46岁）从18岁就开始接触园艺工作，2015年开始钻研胡姬花的培植。她受访时说，每次探求新品种，等待成果的时候最煎熬，因为如果得到的成果与预想的不一样，就得重新来过。因此，每一名成功的培植师都是穷其一生，不断地在尝试和创新。

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞星期四（8月4日）为滨海湾花园胡姬花展主持开幕，并代表园方赠送胡姬花给三位优秀的培植师，以示感谢。

滨海湾花园局长罗志威在开幕式上说，很多人只知道新加坡的国花是卓锦万代兰，而不了解胡姬花的历史以及相关的背景故事。这次展出40多个本土培植的杂交品种，就是希望让更多新加坡人及游客深入了解胡姬花与新加坡的渊源。

展览会通过故事板陈述胡姬花在新加坡历史中的意义。民众也可以看到1950年到1980年期间本地胡姬杂交领域巅峰期的特殊品种，比如1972年的Aranda Noorah Alsagoff。这是著名培植师赛义德（Syed Yusof Alsagoff）以女儿的名字命名的品种。

阿兰达（Aranda Noora Alsagoff，50岁）受访时说，因为这个品种很珍贵和罕见，而她是父亲唯一的女儿，所以父亲就用她的名字来给这个别具意义的品种命名。

花展上也有一些新的杂交品种，如2015年的Dendrobium Kiat Tan，由滨海湾花园及国家公园局顾问陈伟杰博士所培植。他说，这个品种的生命力强，可以适应不同的环境条件。不论是炎热的室外，还是较冷的室内，它都可以生存。

陈伟杰说，希望更多新加坡人能够了解胡姬花的特殊性，包括它有各种各样的形状、特质和颜色等。正是这样的特殊性使我们可以用人名或特别的事物来为不同的品种命名，以另一种方式记录新加坡历史。