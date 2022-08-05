材料涨成本高 月饼贵25%

月饼原材料和水电等纷涨价，有受访业者表示今年月饼售价涨高达25%。

9月10日是中秋节，尽管目前还在农历七月期间，月饼商家已纷纷抢攻市场。老字号锦泰西菓饼家负责人林广进说，7月份他们已开始在网上销售月饼。星期三（8月3日）开始，各大商场的门店也开始售卖。

林广进透露，近日因通货膨胀，月饼原材料纷涨价。“莲蓉一公斤起价三四元，涨幅约30%；一包50公斤的糖从30多元涨到50元；25公斤的面粉也涨六至八元，达30多元。”

因为成本上涨，他的榴梿月饼涨5至10%。“去年两盒118元的榴梿月饼，今年卖128元。”

大中国饼家负责人谭永成则说，门店从7月开始就陆续少量卖一些月饼，从8月10日开始会每天都制作，正式开卖。

他也指出，制作月饼成本上涨，特别是水电费，从每月4000多元上涨到6000多元。此外，店面租金也上涨10至15%。因此，他的月饼价格普遍上调20%。“一盒四粒的双簧莲蓉月饼去年卖52元，今年卖58元。”

他也面对物流方面的影响。“莲子从中国进口，过去订只要一个月就可送到，如今得等两个月。”

经营家庭烘焙生意GANMABAKES的许美碹也表示，原本30粒鸡蛋四元，现在得七元。此外，自己设计中国制作的包装盒也因为运输成本更高而涨价不少。因此他们去年卖40多元的月饼，如今得卖50多元，涨幅达25%。

猫山王月饼 特价58元

有业者为抢攻生意，打出的“早鸟”优惠折扣多达40%。

最爱饼家董事总经理李景益称，今年恰逢公司庆祝25周年，公司星期四（8月4日）起在百货商场高岛屋开卖月饼，推出大力度促销。“昨天至下星期一给出高达40%的猫山王榴梿月饼折扣，原本一盒99元的月饼卖58元。”他指出现场4日出现排队人龙，促销月饼销售一空甚至需要补货。

他也指出，公司推出老板母亲食谱的限量版五仁月饼，全手工制作，仅卖400至500盒，卖完为止。还推出麻糬月饼吸引年轻人。

康莱德酒店（Conrad Centennial）发言人表示为了回馈顾客，尽管面对通胀压力和食材上涨，仍然将价格维持与去年相同，甚至有产品价格稍降，而“早鸟”优惠则为35%。

员工染疫 老板上阵

疫情未结束，人手不足还有员工染疫请假，有业者得亲自上阵。

林广进说，目前已经请两三个临时工支援需求，临近中秋节时可能会请更多。他表示，团队不仅缺人，还有员工染疫得隔离后再复工。

谭永成也说，一些年纪大的员工因担心染疫而暂时请假不工作。他原本花10至13元的时薪就可请兼职工，现在得花15至20元的时薪才能请到人。

李景益则表示，为应对人手不足，他亲力亲为，希望整个中秋月饼销售量可达万盒以上。

展销会允许试吃 公众不介意多买

暌违两年多，义安城高岛屋恢复大型月饼展销会，超过50家业者包括本地与海外烘焙老字号、酒店和餐馆参与，现场也允许公众试吃。

这场月饼展销会4日起开跑，将一直持续至9月10日。展销会除了实体进行也在线上展开，今年共有超过50商家参展，当中有八家业者仅参与线上展，有的只在现场摆摊。

参展商家除了有本地老字号如大中国饼家和广祥泰，以及酒店如良木园酒店和香格里拉酒店等，也有来自海外的业者如香港的奇华饼家和美心月饼。有10余家业者今年首次参展。

随着防疫措施放宽，今年的月饼展销会再次允许公众在现场试吃。茶饮业者也同样在现场备好样本让顾客试喝。

公众梁丽敏（38岁，家庭教师）说展销会上终于可以试吃，自己更愿意多买几盒喜欢的口味。

“毕竟现在月饼一盒也不便宜，我去年并没有多买，这回可以试吃，我可以多尝没吃过的月饼，喜欢的话不介意多买。”