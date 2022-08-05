女屋主清理漏水犯旧疾 告承包商获赔逾万元

家居改进计划后，厕所水管脱落漏水损坏家具，女屋主清理屋子期间颈椎病发作，提告承包商胜诉，获赔1万7000多元。

建屋发展局2018年3月安排承包商为义顺11街第127座组屋单位展开家居改进，翻新单位厕所。其中一个单位的厕所水管之后脱落漏水，导致单位淹水以及家具受损。

承包商协助54岁女屋主把家中用品打包以及清理单位，而后者也在之后的一个月里自行搬动、清理家中物件。

怎料，这导致她的颈椎病发作而身体不适，因此入禀法庭，提告涉事的承包商疏忽导致水管漏水，造成家居受损，自己随后整理物品时受伤。

根据判词，女屋主早在2009年就诊断出患有颈椎病，到医院治疗后康复，此后八年多都没再复发。

直到漏水事件发生后的一个月，即2018年4月底，她又出现右肩、右背疼痛以及右手麻痹。

法官认为，漏水时导致女屋主要亲自整理屋子，医生也证明她可能因为持续整理屋子而加重病情。此外，女屋主有理由假设承包商事后不会再为她整理屋子，即使提出要求，对方也未必会答应。

法官最终判女屋主获赔1万7550元，包括医药费、交通费、更换家具所需费用以及痛苦赔偿（Pain and Suffering）等。

完整报道，请翻阅2022年8月5日的《新明日报》。