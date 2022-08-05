37年后再聚首 校友集资请洋老师旧地重游

20多名校友集资邀请中学老师从英国来新加坡，重游校舍、与学生同事聚首。他们上次见面是37年前。集资的20几位校友是1985年至1988年毕业自公教中学的学生。

来自英国的德里斯科尔（Bernadette Driscoll）当时担任英语、英文文学与级任老师。1985年，刚毕业的德里斯科尔除了第一次到亚洲，也是她第一次站上讲台当老师。

虽然年龄与学生差距不到10岁，德里斯科尔说：“我第一次在男校教书，他们16岁、17岁，尽管我当时也很年轻，但我在利物浦受到良好的培训。一名老师要给予学生支持、教导和鼓励。”

为提升本地学生英语水平，新加坡教育部早年引介英语为母语的外籍老师进到学府教学。德里斯科尔就是在当年的教育部招聘下来到新加坡。

德里斯科尔与新加坡教育部签三年合约，于1985年至1988年任教于当时在奎因街的公教中学。（受访者提供）

“我当时和新加坡政府签了三年的合约。1984年的圣诞节隔天，我和另外12名女教师搭飞机到新加坡，我们都被派往不同的学府，有一些到初级学院，有些到邻里学校，而我被派到公教中学。”

在网络尚不发达的年代，德里斯科尔对于公教中学一无所知，对新加坡也只略知一二。她说：“我查了一些关于新加坡的资料，但不多。心想，如果他们都说华语，我该怎么和他们沟通呢？来到新加坡才发现大家都有双语的基础，我只是要求他们在课堂上必须全程用英语交流。”

对于德里斯科尔的教学特色，她的学生仍记忆犹新。有人记得被德里斯科尔骂、有人记得德里斯科尔说得一口流利的英式英语，也有人记得德里斯科尔给予的鼓励和指导。

德里斯科尔来新时只有23岁，对教育充满热忱。（受访者提供）

三年教职合约结束后，德里斯科尔回到英国。虽然她曾在1990年代再次来新加坡执教，但未曾与公教中学学生重拾联系。

直到2019年末，一名公教中学退休教师将德里斯科尔加入1985届毕业生的WhatsApp聊天群，举办一场聚会的念头开始萌生。

章明禹（53岁，法律合规部总监）说：“我们突然和德里斯科尔接上线后就一直聊，我就想，这样聊不如请老师回来到新加坡。大家都很赞同，然后就讨论集资买机票等旅费。”

但因为疫情，这个聚会一再延迟。章明禹说：“我们最早定在2020年7月，没想到一等就两年。很开心这次成功把老师请过来。”

德里斯科尔（左二）和学生章明禹（左起）、公教中学校友会会长黄秉扬以及林廷晟，重游37年前的校舍。（杨雯婷摄）

趁英国学校假期，德里斯科尔7月15日至25日终于来到新加坡，与许多老同事、学生齐聚一堂，短短的11天，餐聚约有20场。德里斯科尔说：“我人生中不曾有那么频密的聚餐，每天都被约得满满的。”

“我们都记得自己的老师，但是不曾有这么一群人组织起来，以这样的方式感谢老师，他们的盛情让我很感动。”

德里斯科尔来新加坡短短11天，与老同事、学生相聚场次超过20场。（林泽锐摄）

章明禹说：“我们那时是16岁的中四学生，过了37年，我们已53岁了，不年轻了。但是见到老师时真的非常开心，每个人都觉得回到那个年代，还是年轻的学生跟年轻的老师对话的感觉。”

1935年由法国神父劳爱华创立的公教中学至今已有87年校史，早期的校舍位于奎因街（Queen Street）。

公教中学旧校舍就在圣伯多禄圣保禄堂旁，外观仍保留如初。（杨雯婷摄）

公教中学成列校史的走廊看板。（受访者提供）

林廷晟（53岁，人工智能科技公司首席商务官）受访时说：“我们的校训是‘亲爱忠诚、敬业乐群’，从小就被这种价值观影响，所以常抱着饮水思源的心对待老师，这可以说是学校灌输的校风，更是公教人珍贵的精神。