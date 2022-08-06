本地商家忧货船改航线 将推高船费延长货运时间

台海局势恶化导致全球供应链问题雪上加霜，本地商家担忧船只改变航线将进一步推高船运费，并耽搁货运时间。

美国众议院议长佩洛西8月2日至3日访问台湾，北京宣布在台湾周边六个不同海域和空域举行演习，警示船舶和飞机不要进入演习区域。

台湾海峡是国际航运的关键航道，今年全球近半的集装箱船队通过这条航道。

接受《联合早报》访问的本地中小企业指出，之前传出佩洛西可能访台的风声时，有船运业者已改变航线，避开台湾海峡，以致船运时间近期越来越长。有商家反映，船运费这两周上涨了50％，如果台海局势不见缓解，运输成本预料进一步上升。

海事供应商顺洲集团从中国进口多达70％的货品到新加坡，据公司观察，从上个月中旬起，一些船运业者因为担心受台海局势牵连，船只在敏感海域被扣留，决定绕道而行，使得船运时间拉长，比平时多出一到两周。

集团董事经理温淙凯说：“由于使用较长的路线，消耗更多燃油，船运费暴涨了50％。在这之前，受疫情影响，船运费已上升一至两倍。”

若地缘政治风险不减 业者预计保险费或调高

本地船运公司AOCL新加坡总经理莎拉（Sarah Mangeet Kaur）透露，一些从中国开往本区域的船为了避开高雄港口，改而使用北亚航线或韩国和日本之间的海峡，预料这将造成三到五天的延误，使运输成本增加。

据了解，目前主要是船运费上升，保险费还没有上调，但行业人士预计，如果地缘政治风险不减，保险费调高是迟早的事。

集装箱运输公司太平船务发言人说：“截至8月5日，我们的货船没有改道，因为台湾海峡还有一些让船只继续航行的空间，并且能够避开实弹演习地点。如果我们必须改道到台湾较东侧的海域，据目前预测，可能需要多半天或一天时间。”

中小企业商会会长王腾忆受访时说，本地企业为台海局势感到紧张，但他相信，这是短期问题，过一段时间应该会趋缓。他说：“中国继续采取开放的经济政策，朝向强劲、迅速的发展。眼前虽然出现一些令人担忧的状况，但可把它视为一种商机，企业不要因为短期问题，而错过到中国发展的机会。”