解放军台湾周边军演 来往东北亚航班取消或改道

中国大陆在台湾周边的军事演习促使一些航空公司取消飞往台北等目的地的航班，也有公司安排航班绕道而行。

为全球航空运营商提供安全指导的OPSGROUP说，大陆的军演影响到东南亚和东北亚之间的主要航线，一些须绕道的航班可能得飞更长时间，消耗更多燃料。

新加坡航空公司早前宣布取消5日往返新加坡和台北的SQ878和SQ879两趟航班。新航星期五受询时说，星期天出发的这两趟航班预计不会受影响，会按计划照样起飞。

酷航则指出，5日往返新加坡和台北的TR996和TR997航班取消。5日及6日往返新加坡和东京、中途在台北停留的TR898和TR899航班也取消。因为军事演习，4日的TR899航班也修改航线，从东京直飞我国，中途不在台北停留。

其他国家的航空公司也因空域限制，宣布取消部分航班或改道。

大韩航空宣布取消5日和6日往返首尔和台北的所有航班，7日的航班则会延迟。

全日空（ANA）和日本航空往返台北的航班照样起飞，但会避开受影响空域；一些飞往香港和东南亚国家的航班也须绕道。

全球航班追踪平台FlightRadar24显示，台湾航空公司中华航空和长荣航空5日早上的航班不受影响，联邦快递（FedEx）和联合包裹运送服务公司（United Parcel Service）的货运航班也照样飞行，但这些航班都避开受影响空域。