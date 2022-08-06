维文：选择特定时间点处决民主派人士 缅军政府公然不尊重亚细安扮演角色

我国外交部长维文医生结束金边行程前接受随行新加坡媒体访问时说，缅甸局势十分严峻，存在从政变演变为内战的危险，五点共识的落实没有任何进展。

缅甸军政府选择在柬埔寨首相洪森和亚细安缅甸特使到访不久后，处决民主派人士，甚至向人民展开空袭，反映缅方高度不屑甚至公然不尊重亚细安扮演的角色。

我国外交部长维文医生星期五（8月5日）结束金边行程前接受随行新加坡媒体访问时说，缅甸的局势十分严峻，存在从政变演变为内战的危险，五点共识的落实没有任何进展。

维文说，缅甸军政府近日处决政治拘留者，以及今年初在克耶邦展开空袭，时间都非常接近柬埔寨首相洪森和亚细安缅甸特使到访缅甸之后。“这反映缅方高度不屑，甚至公然不尊重亚细安扮演的角色。”

不干涉成员国内政是《亚细安宪章》的原则之一，但维文说，如果缅甸军政府看不到对话、全国和解，以及亚细安斡旋努力的价值，局势恐怕会非常严峻。

第55届亚细安外长会议和系列会议星期五早上发布的联合公报指出，缅甸军政府在及时和完整地落实五点共识方面，进展有限且缺乏承诺，让亚细安各国外长深感失望。

他们因此建议，在今年11月的亚细安峰会上评估缅甸国家管理委员会落实五点共识的进展，以引导下一步的决策。这与《亚细安宪章》第20条一致，并遵守了亚细安领导人在第38届和第39届峰会上达成的协议。

《亚细安宪章》第20条规定，亚细安的基本原则是在协商和达成共识的基础上进行决策，若无法达成共识，亚细安峰会可决定，如何作出特定决策。这将不影响相关亚细安法律文件所涵盖的决策模式。

至于如何评估五点共识的落实进展，维文说，亚细安外长正在制定一些方案，现阶段不便透露，但会在11月提呈给亚细安成员国领导人。

但维文表示，他对于对缅甸军政府额外施压会有什么作用不抱太大希望。

除了缅甸问题，乌克兰战争也是亚细安外长所关注的一组课题。

亚细安就乌克兰战争第二次公开声明立场

通过这次的联合公报，亚细安第二次就乌克兰战争公开声明立场，重申对主权、政治独立和领土完整的尊重。

维文说，如今是国际事务中极其危险的时刻。

在许多国家，分裂、两极化、极端民族主义、仇外心理正在抬头。不仅如此，俄罗斯五个月前入侵乌克兰，维文形容这是对《联合国宪章》、国际法，以及主权、独立和领土完整原则的全面攻击。

各国也面对战争的连带影响，即能源和食品价格的上涨。维文说，在一些地区，尤其是非洲和南美国家，通货膨胀的影响正将一些国家推向深渊。“毫无疑问的，世界上有多个地区，要么已经处于危机之中，要么处于危机边缘。”

联合公报提到，亚细安外长在会议上强调立即停止敌对行动，以及为和平解决冲突创造有利环境的重要。

亚细安与印度合作 发展潜力很大

另一方面，谈到亚细安与印度的合作，维文认为，这是发展潜力很大的领域。

他说，亚细安各国和印度加起来的国内生产总值约为5.5万亿美元（约7.6万亿新元），而这个数字在未来20年预计会翻四倍。

新加坡现任亚细安—印度对话伙伴关系的协调国，维文指出，双方的合作包括运用印度金融科技和数码化的强项，探讨如何相互连接支付和金融系统，为东南亚开创新机遇。

为推动经济一体化，维文也说，他们正在重新检讨《亚细安—印度货物贸易协定》，以促进贸易和方便通关，减少印度次大陆和东南亚之间货物流通时的摩擦。