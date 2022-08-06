会见布林肯 维文吁中美高层领导 通过对话建立战略信任

我国外交部长维文医生星期五（8月5日）在柬埔寨金边与美国国务卿布林肯会面，谈到台海最新局势和中美关系。维文呼吁高层领导加大接触，并且进行各方对话来建立战略信任。

根据我国外交部文告，两人在会上就本区域和国际局势，包括中美关系和台海最新局势交换意见。维文强调必须避免误判和意外，因为这可能导致局势螺旋式升级，破坏本区域稳定。

对美持续且有建设性地 参与本区域事务表示欢迎

维文和布林肯再次肯定了新加坡和美国之间极佳和长期的伙伴关系。他们认为，两国高级别交流的势头良好，包括李显龙总理今年两次出访美国，以及美国几位内阁部长到新加坡进行工作访问。

维文也在会上邀请布林肯访问新加坡。

另外，维文对美国持续且有建设性地参与本区域事务，表示欢迎，并期待能尽早落实一个开放、包容和灵活的印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）。

美国总统拜登今年5月正式宣布启动印太经济框架，13个创始成员国包括印度、日本，以及新加坡等多个亚细安国家。李显龙总理当时说，印太经济框架保持开放、包容和灵活是重要的，允许成员继续同其他许多伙伴合作，形成相互重叠的合作圈子，也让其他伙伴能在准备好时加入。

框架有四大主轴，即制定公平而具韧性的贸易规则、加强供应链韧性、发展基础设施和绿色科技，以及税务和反腐工作。