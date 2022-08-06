小一报名2C阶段结束 88所小学申请超额

小一报名2C阶段结束，有88所小学的申请超额，其中83所必须以抽签分配学额。

据教育部网站星期五（8月5日）晚上更新的数据，学额竞争最激烈的是伊丽沙白公主小学，共278人争55个名额，申请人数是学额的五倍。南华小学在2C阶段有40个学额，共191人申请，报名人数是学额的约4.8倍；新华小学有199人争夺42个学额，超额约4.7倍。

2C阶段开放给在前几个阶段没有报名优先权，且未被学校录取的孩童。在去年同阶段，有91所小学的学额供不应求，89所须抽签分配学额。

今年，报名超额而须抽签的学校还包括美雅小学、公教中学（附小）、崇福学校、花菲卫理小学、先锋小学、圣婴小学和南侨小学等。

武吉知马小学和奥匹拉小学的申请虽没有超额，但仍会进行抽签。这是因为这两所学校会录取所有公民孩童，但对录取永久居民的孩童设上限。

另有五所学校的申请虽超额，但无须抽签。其中，雅德小学、巴耶利峇美以美女子小学和圣安东尼小学会优先录取居住在学校一公里以内的公民孩童；裕廊西小学的学额会分配给公民孩童；义安小学的学额则分配给公民孩童和居住在学校两公里内的永久居民。

教育部今年修订小一报名制度，将2C阶段的预留学额增加一倍至40个，让更多与学校没有直接关系的孩童有机会就读住家附近的学校。尽管如此，仍有家长担心热门学校的竞争依旧激烈。

陈成业（35岁，会计师）的女儿明年读小一，他刚在2C阶段为女儿报读距离波那维斯达住家步行15分钟的花菲卫理小学。

“我们这一区在2012年建有五栋新组屋，有许多年轻家庭，很多孩子明年进小学，但附近没有建新的学校，一公里内只有两所，40个名额肯定不够。我们住在学校一公里内，但相信还是有很大的竞争。如果无法进入这所学校，就要搭巴士到联邦或金文泰一带的学校。”

家长将在8月10日收到2C阶段的抽签结果。下一个2C附加报名阶段在8月15日至16日。