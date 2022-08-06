汽车服务商Carros收购宝威德士业务 传其他德士公司也有意找买家

汽车买卖、租赁与保养业者Carros收购宝威公司，包括宝威旗下的德士业务。市场消息说，其他德士公司也有意寻找买家。

Carros星期五（8月5日）宣布完成收购宝威公司（Premier Corporation）100％股权，接管宝威德士及其他子公司业务。宝威德士目前持有路边载客及电召两种经营执照，截至今年6月有1077辆德士。

Carros是房地产商 毕索资本子公司

Carros经营的汽车中心为汽车业者和车主提供汽车维修保养和租车等服务，该中心也让一些闲置的德士停放。Carros是房地产商毕索资本集团（BS Capital）的子公司，集团旗下还有汽车出租服务BIS Motoring，有1000多辆私召车供出租。

毕索创办人黄德华指出，随着冠病疫情接近尾声，公司必须提前做好准备以掌握商机。他相信收购宝威可进一步巩固公司在汽车业的地位，公司可扩大车队，为搭客提供更大便利。

黄德华说，公司是在旅游和休闲活动重新恢复的背景下收购宝威。

全国德士师傅协会对这起交易表示知情，顾问杨涴淩通过文告指出，协会多年来与宝威德士的管理团队有良好的工作关系。

杨涴淩：德士师傅协会 已与新管理团队接洽

杨涴淩也说，宝威德士管理团队定期与协会代表交流，了解租车费用和燃油起价等会影响到德士司机的课题。他们也会在协会的建议下，及时提供减免租金和调整车资等措施，协助司机应付运作费用的上涨。

协会期待下来与新的管理团队继续合作，促进德士司机的利益，保障稳定及可持续的收入。

杨涴淩说：“协会已经同新的管理团队接洽，下来也会密切合作，确保公司转手后德士司机会继续获得公平对待。”