旧裕廊路罗厘车祸 大哥忌日落在弟弟生日

大哥在旧裕廊路出车祸丧命，原本期待与家人庆祝生日的弟弟以泪洗面，生日恐怕从此蒙上阴影。

这起造成二死六伤的车祸发生在星期四（8月4日）凌晨1时46分，地点是旧裕廊路往武吉知马路上段的路段。

车头剥离车身严重变形 民防人员用液压器救两人

现场视频显示，罗厘冲上路边草坪，车头剥离且顶部凹陷，玻璃窗破碎；车身严重变形，中间破洞，车内的铁支木板散架。

民防部队受询时说，民防人员赶到后用液压工具救出受困前座的两人。有两人不治，另六人受伤，被送往国大医院接受治疗。

据了解，分别坐在罗厘副驾驶座和后厢的卡尔文（17岁）和海卡尔（23岁）当场身亡。

警方证实，25岁的男司机和五名15岁至20岁的乘客在清醒的情况下送院。司机因酒驾及疏忽驾驶致死罪而被捕，调查仍在进行中。

卡尔文是家中长子，有两个弟弟和两个妹妹。他出事当天正是11岁弟弟的生日。

17岁死者打数份兼职工 家人难原谅涉酒驾司机

卡尔文的母亲索尼娅（49岁，家庭主妇）受访时说：“我们家很重视一起庆生，可是这天却一直在忙卡尔文的身后事。弟弟得知再也见不到大哥后一直哭，也顾不上过生日了。”

她说，在叛逆期的卡尔文近来渐渐变得懂事，经常问家里钱是否够用。“他过去几周每天早出晚归，看起来十分疲惫。我后来才知道原来他这阵子当送餐员、高尔夫球童，为了赚钱打了好几份兼职工。”

卡尔文的遗体星期四傍晚入土，家人和朋友心情未能平复，并表示无法原谅酒后开车的司机。

索尼娅说，她明白自己必须为了其他孩子而坚强起来，可是失子之痛终究难以接受。

在儿子出事后的隔天早上，她一度恍惚以为孩子在家，还跟他说了话。“我看不见卡尔文，但我相信他听得见我说话，希望他可以的话就托梦给我吧。”