克服障碍挥画笔 76特需画者献上作品贺国家生日

医生曾说他无法好好握笔难以作画，但患有肌肉萎缩症的陈毅君坚持不懈，克服障碍，完成了一幅幅作品。陈毅君等76名特需画者的作品，如今在高档画廊展出，以此作为献给国家的生日贺礼。

陈毅君（31岁）约三年前开始接触绘画，由于肌肉萎缩，握笔困难，他起步艰难。尽管如此，他却坚持了下来。

“我喜欢绘画带给我的成就感，也希望通过自己的经历鼓励更多人克服困难，追求梦想。”

陈毅君这次参展的画作主题是大巴窑标志性的龙头游乐场。他突发奇想，除了龙头也加入了大象等动物，象征冠病疫情期间保护人们的守护神。

患唐氏综合征的何纪宣（28岁）和慈光福利协会的另七名特需伙伴合作了两幅画，作品描绘我国多元种族社会和花园城市的景象。

疫情期间不能和朋友们见面，性格开朗的何纪宣这次通过准备参展和好友们相聚，还一起画画，非常开心。

这是新加坡协助残障者自立局（简称新协立）相隔两年后再办画展。新协立局长邱玉雯说，画展受疫情影响而暂停了两年，因此今年是汇集了三年的63幅作品，借此庆祝国庆，也标志着我国逐渐走出疫情。

画展星期五（8月5日）在爱雍乌节路商场内的Opera Gallery开幕。哈莉玛总统到场参观作品，与画家们交流。

嘉诺撒学校（Canossian School）小一生马慧恩（七岁）是参展的最年轻画手。这个听力有障碍的女孩很安静，但老师注意到她有画画的天赋，便把她到动物园后画出的全家福与狮子提交参展。

害羞的马慧恩与哈莉玛总统交谈后兴奋地说：“我很开心我的画在这里（展出）！”

对于首次在画廊举办展览，邱玉雯说：“能有这样的平台展现作品，对特需画者来说意义非常重大。我希望更多公众可以看到他们才华横溢的一面。”

这个称为《献礼狮城》（Our Gift to Singapore）的展览即日起到8月10日展出，公众可免费入场。