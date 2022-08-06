170幼童绘“QR码” 拍卖筹得万元捐慈善

约170名幼儿园儿童通过创意艺术方式各自绘画出色彩缤纷的“QR码”画作，并通过网络慈善拍卖筹得1万元，捐给包容性幼儿园。

配合今年国庆主题“万众一心，携手前进”，乐心儿幼儿园连续第二年举办“小善心艺术家”（Little Giving Artists）的社区外展筹款活动，旨在让儿童从小培养同理心，促进小孩之间的包容。

活动包括170名幼稚园一和二年纪学生，来自乐心儿幼儿园旗下的其中六所幼儿园。学生们在艺术增益班老师的指导下，采用丙烯颜料、水彩和3D艺术等各种创意作画方式绘画出各种以QR码为背景的画作。

乐心儿幼儿园通讯与能力发展总监张雪霏受访时说：“今年的活动以QR码为主，主题灵感来自孩子们对科技的熟悉感，尤其纪念扫描QR码成为他们过去两年在成长过程中的共同体验。”

小孩们在今年5月底开始作画，作品之后在乐心儿的网站上展出，并进行慈善拍卖，筹得的款项全额捐赠给社会服务机构AWWA的包容性幼儿园Kindle Garden，这也是本地首个让普通孩童和特需孩童在同个屋檐下学习的学前教育中心。

慈善拍卖会由乐心儿关怀基金支持，意味着拍卖会所筹得的捐款都会获得乐心儿关怀基金的同等捐赠。款项将用来协助KG购买室内体育器材和有助于孩童发展动作技能的材料。

拍卖会截至7月中，乐心儿通过Giving.SG募款1万元，加上新加坡赛马博彩管理局的配对资助，最终的款项为1万4000元。

也是三巴旺中基层顾问的卫生部长王乙康星期五（8月5日）走访位于坎贝拉街第129B座组屋底层的乐心儿幼儿园与孩子们互动，也见证了支票交接仪式。