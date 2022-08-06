涉贪污泄密教唆做假账 两前董事与两高层被控

被指涉及贪污、教唆他人做假账和泄露工程项目的机密内容，工程公司两名前董事和另两家公司的两名高层，在星期五（8月5日）被控上国家法院。

其中两名被告是星煌控股（Starburst）全资子公司Starburst Engineering的前董事林清华（65岁）和马来西亚籍的叶鼎富（58岁）。

他们分别面对三项和八项教唆他人做假账的控状，叶鼎富也另外面对一项行贿罪状。

教唆员工伪造 总值逾50万元分包合同

控状指林清华在2014年7月至12月三次教唆公司员工，伪造总值50万零800元的分包合同，交给G-Cube工程公司。

叶鼎富则被指在2014年9月至2015年8月，教唆G-Cube员工伪造单据发给叶鼎富的公司，索取约55万2200元的工程费用。

此外，叶鼎富也涉嫌在2011年，五次贿赂裕合公司（Jurong Primewide）当时的项目副主席陈经亮（64岁），共给了他约9900元，以此促进双方的商业交易。

被指受贿的陈经亮则面对两项受贿的控状。他除了涉嫌收取上述贿款，也被指在2012年接受叶鼎富约4800元贿款，作为飞往中国的旅费。

另外，案发时是CPG咨询（CPG Consultants）副主席的林利明（56岁），面对一项抵触官方机密法令的控状，指他在2019年把两张A3纸交给叶鼎富，泄露内政团队战术中心（Home Team Tactical Centre）相关的投标和预算等机密内容。

四人皆获准以1万元保释在外，案件分别展期至8月26日和9月过堂。

星煌控股专门设计和提供枪械培训设施的装置工程，公司在4月被除牌。

贪污罪名若成立，将面对罚款高达10万元或坐牢长达五年，或两者兼施。做假账的罪名一旦成立，则将面对坐牢长达10年或罚款，或两者兼施。

至于官方机密法令若罪成，将面对坐牢长达两年，外加罚款高达2000元。