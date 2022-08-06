“动起来！”儿童版运动会 甘榜游戏新玩法幼儿竞技迎国庆

来自全国学前教育中心的约5万7000名学生参与了这次线上线下同步举办的Nurture Kids幼儿运动会。幼儿园及公众在传统甘榜游戏中加入训练肌肉的动作及丰富多元的新加坡元素，设计出别具创意的传统甘榜游戏新玩法。

老鹰抓小鸡、跳房子等传统甘榜游戏有了新玩法，配合国庆日，新加坡体育理事会星期五（8­月5日）在国家体育场举办了幼儿运动会。来自全国学前教育中心的约5万7000名学生参与了这次线上线下同步举办的活动，其中有超过1000人到现场体验新的传统甘榜游戏，比如加入了平衡和跳跃项目的老鹰抓小鸡，还有融合了传统美食及拼图的跳房子等。

这是每年国庆期间举办的“动起来！新加坡”（GetActive! Singapore）体育嘉年华的Nurture Kids活动，旨在通过体育活动散播社区和爱国精神。

共收到208创意游戏点子 精选57个推出

配合今年国庆日主题“万众一心，携手前进”，新加坡体育理事会自6月开始鼓励幼儿园及公众尝试在传统甘榜游戏中加入训练肌肉的动作及多元的新加坡元素，来设计具创意的传统甘榜游戏新玩法。

体育理事会儿童和青年发展部主任辛璧微说，当局收到了来自全国的208个创意游戏点子。配合新加坡57岁生日，理事会从中选出了57个最富创意及有新加坡特色的游戏，并制作成合集，希望国人能通过玩这些游戏来增强家庭及社区凝聚力。

游戏道具红与白 兼具传统及本地特色

职总优儿学府幼乐园（My First Skool）教师黄馨莹（22岁）带领学生设计了一个创新的井字游戏（Tic-Tac-Singapore）。她说：“我们在传统的井字游戏中加入了投掷的动作来训练小朋友的肌肉。我们也特意选用最能代表新加坡的红色和白色来制作游戏道具。”

她的学生李恺翔（6岁）受访时自豪地说：“我们的游戏豆袋是红色和白色的，它们是新加坡国旗的颜色！”

黄馨莹也说，以后会继续在教学中融入传统甘榜游戏的元素，把传统文化传承给下一代。

社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲出席了活动，并与学生互动。她说，户外运动有益于孩子的身心发展，也能加强互动，拉近人与人之间的距离。现正逢国庆日，这个活动非常有意义，能让我们通过传统甘榜游戏一起庆祝彼此的成长。