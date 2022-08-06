两男一女涉吸毒反锁组屋内 与警对峙四小时被捕

疑躲在组屋单位里吸毒，两男一女在警方上门时反锁屋内，双方对峙约四小时后，警方破门捉人。

这起事件发生在星期五（8­月5日）上午11时许，地点在碧山12街第102座组屋一个五房式单位，涉案的是女屋主的儿子，以及她的一对男女房客。

《联合早报》记者下午1时赶到现场时，楼下已经拉起封锁线，民防人员在单位窗口楼下铺设安全气垫，另一组人员也分别已在楼上楼下的两个单位窗口待命，随时撒网救人。

一名不愿具名的邻居说，早上9时许便听到有人在单位外大力敲门，但屋里一直没有动静。中午时分，多名警员陆续出现，特别行动指挥处特警和民防灾难拯救队人员也到场支援。

下午3时许，事发单位传来撞击及锯门声响，警方快速破门进入单位，不久便带出一名年轻女子和两名男子。

据居民现场所见，两男一女看起来眼神涣散，他们过后被上铐押上警车，缉毒犬也被带到现场。

整个行动在下午5时结束时，在单位外等候多时的女屋主才获准回到单位里。

不愿具名的女屋主说，对于儿子和男女房客涉毒一事，她完全没有察觉，直至回家看到大批警员站在家门口，她才心知不妙。

望着被锯断的铁门，以及散落一地的木门碎片，女屋主神情沮丧地说：“儿子被押走前还反过来安慰我，叫我别担心，但为时已晚。剩下的烂摊子，只能由我来收拾了。”

被捕的两名男子分别是27岁和33岁，女子则只有21岁。后者的父母及亲友闻讯后赶到现场，他们得知女子涉毒和事发经过感到十分气愤。其中一名亲友告诉本报，女子曾尝试离开但遭到阻拦，她的好友接到通知，因为担心她有危险而报警。

警方受询时证实，当局星期五（8月5日）上午11时20分接到报案，警员抵达时，发现两名分别为27岁和33岁的男子，以及一名21岁女子反锁屋里，警方过后调动危机谈判组、特别行动指挥处及新加坡民防部队到场支援，并在下午3时进入单位。

警方证实，三人都因涉毒被捕，两名男子还涉嫌非法禁锢。

调查仍在进行中。