一幸运儿独赢500万元“国庆多多”首奖彩金

一名在勘宝坊下注的幸运儿独赢“国庆多多”，抱走500万元首奖，另有九注平分逾104万元的第二组奖金，每注分得超过11万元奖金。

配合国庆推出的“国庆多多”博彩，星期五（8月5日）晚上9时30分摇珠开彩，中奖号码是14、18、24、37、43、45，额外号码是8。

新加坡博彩公司官网显示，第一组的幸运儿只有一人。此人在盛港勘宝坊（Compass One）冷藏公司超市的投注站，以系统7快速下注法（QuickPick System 7 Entry）下注，独赢第一组500万元奖金。

第二组奖金则由九注平分，每一注获11万5844元。其中，有一人在荷兰通道博彩公司投注站以系统9快速下注法（QuickPick System 9 Entry）下注，另一人则在宏茂桥N2博彩公司投注站以系统8快速下注法（QuickPick System 8 Entry）下注。

此外，也有三人分别在裕廊西N5投注站、汤申大厦职总平价超市和红山1巷第124座的吴玉桂代理商投注站，以系统7快速下注法下注。两人以普通快速下注法（QuickPick Ordinary Entry）下注。有一人通过下注户头以系统12（System 12）下注。

最后一注的下注法是iTOTO系统12（System 12），该份奖金分成22份，每份约5265元。