丹戎巴葛坊巴刹与中峇鲁市场 近50商贩入驻电商平台 通过数码转型改善生意

入驻Lazada的是丹戎巴葛坊巴刹和中峇鲁市场近50个商贩，主要在干巴刹售卖服装、杂货和口罩等商贩，一些熟食小贩也加入平台。

丹戎巴葛坊巴刹和中峇鲁市场近50个商贩入驻Lazada电商平台，他们会在网页设计和营运上获得Lazada指导和支持，希望通过数码转型改善生意。

入驻Lazada的主要是在干巴刹售卖服装、杂货和口罩等商贩，一些熟食小贩也加入。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮说：“冠病疫情让很多摊贩的生意受到了影响，他们在后疫情时代还得和电商及其他地方的商家竞争，我们不希望任何人遭淘汰。”

她说，与电商平台合作能够增加这些依赖实体店生意的商贩的曝光度，让更多人知道中峇鲁一带有哪些商品和美食。

星期五（8月5日）上午，在英兰妮的见证下，Lazada总裁卢炜利与丹戎巴葛坊巴刹与熟食中心联谊会主席郭大永，以及中峇鲁市场小贩联谊会主席卢德盛签署合作备忘录。

参与商贩：数码技术获解决

参与这项计划的中峇鲁市场杂货铺老板吕联成（57岁）说：“几年前我曾考虑将生意放到数码平台来提升销量，但对我们这种小店来说，平台的一些手续需要耗费大量的时间和精力来完成。”

他说，商联会和Lazada的这项合作不仅解决了手续问题，平台提供的数码指导也让他更有信心完成数码转型，让更多的年轻顾客看到他售卖的精美厨具。

售卖手编手提包的黄书颐在疫情中调整生意，近两年也售卖各式口罩。她说，现在很多年轻人喜欢网购，电商平台上商品照片的好坏，会大大影响商品的销量，她很感谢Lazada在产品照片拍摄及上传技术上给予商家帮助。

服装店主林瑞珍说：“现在很多人做电商，销量很好，但我们只会看不会做，很高兴Lazada专业团队帮我把生意放上数码平台。”

据了解，Lazada将为丹戎巴葛坊巴刹和中峇鲁市场的商户设立一个专属页面，顾客在线上浏览商品，付款后可选择自取或派送服务。顾客也可以在“附近优惠”（Deals Nearby）界面上查到熟食摊位的线上折扣价格。预计该页面将在10月推出。

Lazada总裁卢炜利说，在项目运营初期，Lazada会尽力帮助商户解决技术难题，并教导商户如何操作相关系统，让他们切实感受电商带来的宣传效益和生意额，进而鼓励更多商贩完成数码转型。