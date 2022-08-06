丹戎巴葛坊巴刹与中峇鲁市场 近50商贩入驻电商平台 通过数码转型改善生意

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来自 / 联合早报

文 /
安诗一

发布 / 2022年8月6日 5:00 AM

在中峇鲁市场售卖厨具和日用杂货的吕联成是加入这项计划的摊贩之一，他希望能够通过电商平台触及到更多年轻顾客。（陈斌勤摄）
在中峇鲁市场售卖厨具和日用杂货的吕联成是加入这项计划的摊贩之一，他希望能够通过电商平台触及到更多年轻顾客。（陈斌勤摄）

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入驻Lazada的是丹戎巴葛坊巴刹和中峇鲁市场近50个商贩，主要在干巴刹售卖服装、杂货和口罩等商贩，一些熟食小贩也加入平台。

丹戎巴葛坊巴刹和中峇鲁市场近50个商贩入驻Lazada电商平台，他们会在网页设计和营运上获得Lazada指导和支持，希望通过数码转型改善生意。

入驻Lazada的主要是在干巴刹售卖服装、杂货和口罩等商贩，一些熟食小贩也加入。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮说：“冠病疫情让很多摊贩的生意受到了影响，他们在后疫情时代还得和电商及其他地方的商家竞争，我们不希望任何人遭淘汰。”

她说，与电商平台合作能够增加这些依赖实体店生意的商贩的曝光度，让更多人知道中峇鲁一带有哪些商品和美食。

星期五（8月5日）上午，在英兰妮的见证下，Lazada总裁卢炜利与丹戎巴葛坊巴刹与熟食中心联谊会主席郭大永，以及中峇鲁市场小贩联谊会主席卢德盛签署合作备忘录。

参与商贩：数码技术获解决

参与这项计划的中峇鲁市场杂货铺老板吕联成（57岁）说：“几年前我曾考虑将生意放到数码平台来提升销量，但对我们这种小店来说，平台的一些手续需要耗费大量的时间和精力来完成。”

他说，商联会和Lazada的这项合作不仅解决了手续问题，平台提供的数码指导也让他更有信心完成数码转型，让更多的年轻顾客看到他售卖的精美厨具。

售卖手编手提包的黄书颐在疫情中调整生意，近两年也售卖各式口罩。她说，现在很多年轻人喜欢网购，电商平台上商品照片的好坏，会大大影响商品的销量，她很感谢Lazada在产品照片拍摄及上传技术上给予商家帮助。

服装店主林瑞珍说：“现在很多人做电商，销量很好，但我们只会看不会做，很高兴Lazada专业团队帮我把生意放上数码平台。”

据了解，Lazada将为丹戎巴葛坊巴刹和中峇鲁市场的商户设立一个专属页面，顾客在线上浏览商品，付款后可选择自取或派送服务。顾客也可以在“附近优惠”（Deals Nearby）界面上查到熟食摊位的线上折扣价格。预计该页面将在10月推出。

Lazada总裁卢炜利说，在项目运营初期，Lazada会尽力帮助商户解决技术难题，并教导商户如何操作相关系统，让他们切实感受电商带来的宣传效益和生意额，进而鼓励更多商贩完成数码转型。

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