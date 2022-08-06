诱未成年少年进行性交易 前广播员监32周

网红兼前Power98 FM电台广播员Dee Kosh利诱未成年少年进行性交易，法官指他试图掩盖罪行，甚至在东窗事发后耍赖，星期五（8月5日）判他坐牢32周。

本名科希（Darryl Ian Koshy）的Dee Kosh（33岁）早前承认抵触儿童与青少年法令、影片法令和与未成年少年进行性交易的三项罪名，其余四项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2017年至2020年之间，以金钱为报酬向四名年轻男子索讨性服务。

控方要求法官判被告坐牢五个月至八个月，指他利用网红和电台广播员的身份，引诱受害者和他聊天，让对方以为会被聘参与节目制作，可说是高度预谋干案。

被告也通过通讯应用Telegram的“秘密聊天室”及Snapchat索讨性服务，这些聊天应用不留对话痕迹，控方指被告此举是为了掩盖罪行。

事件于2020年8月15日揭露，当时一名21岁男子在社交媒体爆料，称被告性骚扰他。被告起初否认所有指控，隔天还发律师信威胁贴文者。

他甚至在法庭程序未结束前，于2022年1月发表视频，称不知道受害者未成年，但证据显示他是在确认受害者的年龄后，才向他们索讨性服务。控方指被告尝试把责任推给受害者，完全没有悔改之意。

辩方律师称被告真心懊悔，重犯的可能性低，恳请法官判被告两个半月监禁即可。

法官同意控方看法，认为被告在视频中“明目张胆撒谎”，认罪也只能小幅度减低他面对的刑罚。

根据早前报道，被告利诱15岁少年与他肛交，也以2000元试图说服另一名16岁受害者让他为对方口交。两名少年拒绝被告，之后与他切断联络。

除了“猎捕”未成年少年，被告也在2016年偷拍与23岁男子的性爱过程。警方2020年10月5日上门逮捕被告后，从他的电子器材搜出25段猥亵视频。

Power98 FM所属媒体公司So Drama! Entertainment回复《联合早报》询问时透露，科希2021年8月被控后暂令停职，他的合约于2022年1月结束，目前不再是电台职员。