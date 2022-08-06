新元兑令吉创新高没赚头 兑换商暂不进货

新元兑令吉持续强劲，银行汇率再达3.24大关，位于雅吉拱廊（The Arcade）的实体兑换商开出3.20新高点掀兑换热，但有受访业者表示，每卖出10万令吉最多才30新元入袋没赚头，为止亏损在卖断后，暂不进货。

新元不断飙高，尤其新元兑令吉的走势最受关注。从今年3月起，新元兑令吉的兑换率一路上涨。5月23日，1新元兑换1令吉汇率升至3.1964，7月26日突破3.22，而星期四（8月4日）更是一度涨至3.24，持续创下历史新高，使得本地令吉需求量增加。

一般兑换商是向供应商买令吉，而供应商往往拿不到国际汇率价格，不过《新明日报》记者星期五（5日）午后走访莱佛士坊的雅吉拱廊时发现，这里1新元可兑换到介于3.20至3.208令吉的价位，引来人龙，但有两家兑换商贴出令吉售卖价格为“0”或令吉“无货”的标识，显示该店暂时不卖令吉。

卖10万令吉 只赚30新元

贴出令吉售价为“0”的Hasan Trading Money Exchange兑换商伊斯迈告诉记者，雅吉拱廊的兑换商数量饱和，顾客常会货比三家，因此这里竞争激烈，令吉价格也被持续压低。“如果我无法降到和同行具备竞争力的兑换率，顾客就会去别家，那我的销量受限，还是会亏损。”

另一家贴出令吉“无货”的兑换商店员工斯坎达表示，售卖令吉的利润率相比其他货币更低。“每卖出10万令吉（约3万零700新元），兑换商才收益20至30新元。”他透露，店面一周运营五至六天，至少两天会亏损20至30新元价值的令吉。

兑换商Shara Exchange店主萨利姆也告诉记者，兑换商售卖令吉的利润率约只有0.001%。如果交易数量跟不上，一些不做令吉批发、只做零售的兑换商很难获利。

钱币兑换商协会：业者无法因竞争一味降价

钱币兑换商协会秘书奥利接受记者访问时指出，有兑换商为止损不卖令吉一事是近期显现的。

由于业者只能按照固定的、可以获利的汇率卖令吉，因此无法因为竞争一味降低价格，毕竟兑换商运营成本很高。所以当一些业者没法继续降价，但又不能吸引顾客来买时，就只能选择不卖。

“再加上令吉每天持续下滑，而兑换商进货时的价格也许高于即时价格，因此无法满足顾客希望以即时价格买入令吉的期望。”

公众预计令吉会再跌

有公众认为目前兑换率已十分吸引人，但预计会再跌。

将在国庆日后和妻子到马国的黄先生告诉记者，自己在新山有一套房子，每两周去一次马国。他表示，目前令吉汇率向好，希望多换一点存起来。但是他们也指出，自己在马国常用信用卡，兑换现金是以备不时之需。

另一位不愿透露姓名的女郎则表示，自己常换1000新元以下的小额令吉，因此不太受汇率影响。她与家人打算10月去新山度假，星期五见汇率理想，决定当下兑换。她认为，新元兑令吉的走势还会持续上涨。