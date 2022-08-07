时隔两年 邻里国庆嘉年华重返社区 约8万民众提前为国庆生

全岛四地星期六（8月6日）晚上举行国庆邻里嘉年华，将国庆热烈氛围延伸至岛国社区，约8万名公众在璀璨的烟花秀下，提前为国家庆生。

国庆邻里庆祝活动阔别两年后今年再回到社区，分别在碧山—宏茂桥公园、榜鹅水滨坊、三巴旺地铁站和波纳维斯达地铁站旁的空地举行嘉年华。

每一场嘉年华都迎来近2万名公众到场享用美食，参与各项手工、亲子和体育活动，以及观看文娱表演。配合国民服役55周年（NS55）庆祝活动，武装部队和内政团队的多部装备也在现场展出。碧山—宏茂桥公园更出现难得一见的“卫平者”装甲速应车和Aster30地对空导弹系统，吸引不少目光。

嘉年华也根据不同主题展开活动，榜鹅的嘉年华就强调社区守望相助、共渡难关，公众可免费领取本地商家种植的各种蔬菜及日用品。碧山—宏茂桥嘉年华则强调家庭齐心，多项活动老少咸宜。三巴旺嘉年华的主题包括创造和促进对绿色倡议的认识，以及展示国人的坚韧。

多名政要也到场与民同乐，李显龙总理、副总理兼财政部长黄循财和国务资政兼国家安全统筹部长张志贤分别到碧山—宏茂桥、三巴旺和榜鹅同民众一起宣读信约和唱国歌。之后的烟火秀，更将气氛推向高潮，民众挥舞手中国旗，为国家献上最真挚的祝福。

黄循财致辞时说，今年的国庆很特别，是自冠病疫情暴发后首次可以恢复规模举办活动。“我们有很多值得感激和庆祝的东西，特别要感谢你们所有人，因为你们都做出了改变，与政府一起努力合作。由于你们的努力和贡献，我们如今的情况比以前更好。”

杜威泽（41岁，工程经理）得知嘉年华开放售票后就留意时间上网预订，活动当天一家五口一起穿着红色衬衫到榜鹅的嘉年华。他说，4岁的女儿和6岁的儿子对武装部队的各式装备很感兴趣，兴奋地和在场的制服人员拍照。他说：“过了两年，小孩都忘了社区活动是多么有感染力。今天聚在一起庆祝国庆更是意义非凡，感觉疫情终于不再占据我们的生活了。”