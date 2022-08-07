汇集超市烹饪室保龄球场等设施 实乞纳民众俱乐部开幕

汇集超市、24小时健身房、烘焙与烹饪工作室、保龄球场和顶楼足球场等设施的实乞纳民众俱乐部正式开幕，为附近居民提供新的社区空间，也为生活带来便利。

位于勿洛南路的实乞纳民众俱乐部楼高五层，占地约6900平方米，就位于预计于2025年建成的汤东线勿洛南地铁站旁。

民众俱乐部的设施还包括有盖篮球场、学生托管中心、摄影棚、快餐店、绿色空间等。两层楼高的烘焙与烹饪工作室也会用来为社区低收入家庭准备免费餐点。

身为东海岸集选区基层组织顾问的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪、议员陈舜娘和陈慧玲星期六（8月6日）为民众俱乐部主持开幕。

王瑞杰在民众俱乐部开幕典礼兼国庆日庆祝晚会致辞时说，让民众俱乐部别具特色的不是美观的设施，而是社区精神。

“尽管设施有所改变，民众俱乐部扮演的关键角色维持不变，这是一个宝贵的公共空间，让我们多元文化、多元种族的社群建立感情。”

实乞纳民众俱乐部的部分建筑费来自社区捐款，于2017年举行的筹建晚会共筹得近300万元款项。

实乞纳区也发起筹款活动，居民每捐款一元就可获得一个小型塑料模块，用这些模块制成的艺术品展示在民众俱乐部二楼的墙上。这项计划共筹得20万4800元。

孟理齐受访时说，基层组织在2015年展开长达半年的调查，访问实乞纳区约700户家庭，以了解他们希望民众俱乐部包含哪些设施与活动。

“居民最想要的设施除了超市和餐饮场所外，还有保龄球场，这出乎我们的意料，但我们还是尽可能满足居民的需求。”

孟理齐说，希望这座民众俱乐部能成为实乞纳区居民的第二个家，也是他们走出住处最想到访的场所。

实乞纳民众俱乐部设有三个衔接桥，连接至毗邻的Bedok South Horizon预购组屋与多层停车场。

住在实乞纳区一年多的何少方（68岁，石油与天然气项目主任）说，在民众俱乐部启用前，他得步行约10分钟才能到达最靠近住家的迷你超市购买必需品。

“现在民众俱乐部里面设有超市，我觉得非常方便。我每天放工后可以先到超市买东西才回家，或到麦当劳打包晚餐。”

曾炯文（42岁，经理）也认为超市提供了许多便利，自己最期待的是和家人一起到保龄球场同乐，以及使用民众俱乐部内的各种体育设施。

共有约800名居民参与了实乞纳民众俱乐部的开幕典礼兼国庆日庆祝晚会。