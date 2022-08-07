兑新元屡创新低 兑换商叫苦暂停售卖令吉止损

新元兑换令吉持续强劲，本地掀起令吉兑换热潮，但不少钱币兑换商却叫苦，售卖令吉利润低，虽有兑换热却没赚头。

自2022年3月以来，新元兑令吉走势持续上涨，在8月更一度涨至1元兑3.24令吉，创下最高纪录，本地对令吉的需求量也明显增加。

《联合早报》记者星期六（8月6日）早上走访钱币兑换店铺林立的牛车水珍珠坊及莱佛士坊的雅吉拱廊（The Arcade）一带，各家兑换店门口都出现人潮，不少顾客前来兑换令吉。

顾客十分捧场较高的兑换率，但兑换商却面临尴尬境遇，称兑换令吉的顾客虽多，但他们所获利润甚少。

City钱币兑换老板哈利姆（60岁）受访时说，目前最多人兑换的就是令吉和泰铢，但是售卖令吉获利微薄，10万令吉的收益仅几十新元。尽管如此，因自己仍有令吉存货，有顾客上门时照样提供兑换服务，赚得少总比没得赚要强。

Arcade钱币兑换负责人则坦言，因为利润低，他不太愿意售卖令吉，感觉是在白忙活。

他说，前段时间因为汇率高，总有顾客到附近的兑换店铺排长龙兑换令吉，导致有些商家只得贴出告示，暂停售卖令吉止损，因此近几日兑换令吉的热潮已稍减。

Sirajudin钱币兑换的老板萨米拉（44岁）无奈地说，售卖令吉不仅没赚头，还让她心力交瘁。因为她所在的珍珠坊兑换商较多，很多顾客货比三家，会用哪怕0.01的汇率差距来讲价，让她不得不耗费更多的精力。给不到顾客预期的汇率价格，顾客便会调头找另一家兑换。若是提供更高汇率价格，自己又赚不到什么钱。

Crante钱币兑换商负责人赖庆玲（50岁）指出，兑换商是向供应商买令吉，若供应商卖价高，他们也只能尽可能向顾客给出最好的汇率。目前售卖令吉的确存在利润低但需求高的现象，她只能谨慎一点，每次从供应商那里少量购入令吉，满足市场的同时，也确保能随机应变汇率的波动。

山立中国汇款及钱币兑换的高级经理萨姆（32岁）透露，从6月至今，每月前来兑换令吉的顾客明显比5月前多了一倍。山立兑换令吉的顾客群主要是在本地生活、工作的马来西亚人，他们可能需要定期汇钱回家，对令吉需求量稳定且持续，前来兑换或汇款额也大，因此山立在售卖令吉方面仍有获利。

相较于钱币兑换商的顾虑，前来兑换令吉的顾客则乐见高兑换率。

池松坤（45岁，建筑行业）说，他时常会到新山玩，也定期关注汇率走势，看到近期汇率不错就来兑换令吉，这次他兑换了300新元。

黄添丽（52岁，采购员）准备要跟三几好友一起旅行，因此特来牛车水换钱。

她同意目前新元兑令吉的汇率很不错，但预料令吉价格还会进一步下跌，若不是因为有旅游需求，她可能会再观望一段时间才兑换。