历年国庆精彩画面 全岛逾7000户外屏幕播放

配合新加坡57岁生日，公众可通过全岛商场和地铁站的逾7000个户外屏幕，重温各大报章自我国独立以来拍摄的国庆庆典精彩瞬间。

新报业媒体星期六（8月6日）发文告说，这200张珍贵的照片，精选自旗下报章从1966年国庆庆典以来收录的国庆故事和照片。

8月1日至11日，公众可通过约300个属于新报业媒体和职总平价的户外屏幕观看这些照片和视频，回顾历来庆典的主题、庆祝活动及特殊时刻。

这些屏幕设于莱佛士坊一号和怡丰城等商场，以及123家职总平价分店。

从4日起，地铁东西线、南北线和环线的92个地铁站、JEM、313@Somerset、PLQ商场，以及白沙—榜鹅集选区的电梯屏幕，也已展示这些照片。

12日起，这些户外屏幕会转为展示今年在滨海湾浮动舞台国庆庆典拍摄的最佳新闻照片。照片由《联合早报》《海峡时报》《新明日报》《每日新闻》和《淡米尔之声》的团队拍摄。

所有地点的屏幕会展示这些照片至18日，而职总平价分店则会一直展示到24日。

国庆当天傍晚5时30分起，公众也可通过设于莱佛士坊一号、大巴窑建屋发展局中心和勿洛市镇广场的户外屏幕，收看国庆庆典的现场直播。

新报业媒体娱乐及时尚媒体总编辑刘意庆说，公司希望通过这次的照片展示触及出门购物或路过的读者，提醒新加坡人国家精神的力量。