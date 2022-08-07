颜金勇： 我国从老挝进口电力 供应稳定交易活跃

我国从老挝进口电力的首一个多月里，这股电流供应稳定，电力交易也很活跃。

贸工部长颜金勇日前书面答复工人党议员林志蔚（盛港集选区）的提问时说：“这显示远距离电力交易是可行的，本区域是有可能在跨境电力交易方面合作，这将有助加速本区域脱碳。”

我国从6月23日开始从老挝进口电力，任何时候可进口多达100兆瓦电力，电力输送取道泰国和马来西亚的互联设备，是亚细安内首个涉及四国的多边跨国电力交易，也是我国首次进口再生能源。

老挝向我国供应的电力来自水力发电站，这100兆瓦电力属于可再生能源。

颜金勇透露，在6月23日至7月28日，从老挝到新加坡的电流供应稳定，所交易的电力共计约6万5500兆瓦时（MWh），并可满足约14万个住户的需求。

他也说：“能源市场管理局将监督其运作，以评估和完善大规模进口低碳电力的技术和监管框架。”

除了老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化（简称LTMS-PIP）项目，能源局在7月初也为第二阶段的低碳电力进口计划，向业者征求发展方案计划书（Request for Proposal），目标是在2035年之前进口4千兆瓦的低碳电力。

当局去年11月向业者征求发展方案计划书，准备委任进口商从2027年底开始进口约1.2千兆瓦的低碳电力。

首阶段申请已在今年4月22日截止，当局共收到20份计划书，从印度尼西亚、老挝、马来西亚，以及泰国这四个国家，进口由太阳能、风能、水力，以及地热能所生产的电力供应。

颜金勇说，这些项目将有助本区域的可再生能源领域吸引外来直接投资。

“跨境电力交易项目，以及区域电网的开发，将支持区域的脱碳努力，为能够提供这类电力的区域邻国提供经济机会。”