国立健保集团董事南利 受委为公共服务委员会委员

公共服务奖章得主、国立健保集团董事南利获哈莉玛总统委任为公共服务委员会委员。这项任命今年8月1日生效，为期五年。

哈莉玛星期四（8月4日）在面簿贴文说，南利（Ramlee Bin Buang）在国际商业和金融领域拥有丰富的经验，曾在多个重要的跨国企业从事审计工作。

她也说：“我期待他为维护公共服务领域的诚信、公正和唯才是用原则做出贡献。”

根据总理公署发出的文告，65岁的南利在跨国企业有超过30年的工作经验，担任过总经理、首席财务官、财务，以及业务发展董事等要职。他也活跃于社区，2018年获颁公共服务奖章（PBM）。

南利曾是食益补（Cerebos Pacific）公司的执行副总裁、首席财务官和董事，2014年设立Uyko Advisory公司，为企业提供专业指导和培训。

他目前担任新加坡科技设计大学和国立健保集团的董事，也是这所大学和集团的审计与风险委员会主席。

南利也是新加坡青领协会（Halogen Foundation）董事以及协会投资委员会主席、卫生部控股1FSS财务共享服务中心的董事会主席，以及远东乌节的董事会成员。

此外，他是特许公认会计师公会（英国）和澳大利亚会计师公会会员，以及新加坡会计发展局理事会成员。

公共服务委员会主席李子扬对南利的加入表示热烈欢迎。他说，南利在指导与培训、企业治理和人力资源发展等方面具备丰富的经验，有助于委员会的人才选拔与发展的工作。

南利表示非常期待能为公共服务的人才选拔与发展工作做出贡献。