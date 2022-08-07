“走出校园·走进文化”复办 360中学生线上探索牛车水与武吉巴梳

时隔两年再度举办的“走出校园·走进文化”线上活动，聚集了来自14所中学的学生，并通过线上方式，参观了包括新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡华族文化中心、天福宫、詹美回教堂、马里安曼兴都庙在内的九个文化机构和宗教场所。

来自14所中学的近360名学生展开线上文化之旅，通过精心设计的路线，探索牛车水和武吉巴梳一带的地标，加深对我国历史文化的认识，以珍惜新加坡今天所拥有的和谐与繁荣。

时隔两年再度举办的“走出校园·走进文化”线上活动，聚集了来自圣公会中学、芽笼美以美中学、军港中学、博文中学、德明政府中学等14所学校的学生，通过线上方式参观包括新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡华族文化中心、天福宫、詹美回教堂、马里安曼兴都庙在内的九个文化机构和宗教场所。

教育部兼人力部政务部长、推广华文学习委员会主席颜晓芳星期六（8月6日）以主宾身份为活动致辞时指出，牛车水和武吉巴梳一带是新加坡早期发展的核心地带，也是具有多元种族和多元文化特色的知名景区。

“希望同学们在加深对这一带文化地标的认识后，会对华族历史与本土文化产生更大的兴趣。”

迈入第五届 首次线上举行

这项由推广华文学习委员会和新加坡宗乡会馆联合总会联办的活动已迈入第五届，今年首次以线上方式举行。

宗乡会馆联合总会会长蔡其生透露，从2016年至2019年，参与的学生及义工有近1700人，活动广受师生欢迎，是他们继续举办的重要推动力。

蔡其生说，这次活动安排参观的一些机构，虽属于不同族群、宗教，却能在牛车水的同一条街上和平共处，体现了相互尊重与包容的美德。

“要想达成促进社会和谐发展的目标，不能单靠个人的力量，国人也要一起努力。希望同学们通过今天的活动，拓宽视野，将学到的知识和经验，分享给家人与朋友，为弘扬本地多元文化、促进社会凝聚力，献一分心力。”

学生通过互动游戏

进一步了解文化地标

来自圣公会中学的中一学生谢巧遴（13岁）受访时说，虽然活动是在线上举行，但主办单位非常用心安排了有趣的互动游戏，协助他们进一步了解文化地标。她打算在考试后和朋友一同前往新加坡华族文化中心，深入了解本地华族历史。

军港中学中二学生林歆玙（14岁）则对新加坡鹤山会馆的醒狮团和舞狮活动深感兴趣，若有机会想要亲自走访会馆，了解为何醒狮艺术会按地域分为“南狮”和“北狮”的不同流派。