国大学生会疫后时隔两年 复办筹款活动筹近23万元善款

新加坡国立大学学生会的常年慈善筹款活动筹得将近23万元，用以资助21个社会服务机构。

这是国大在冠病疫情暴发后首次举办常年慈善筹款活动“NUSSU Rag and Flag Day”。这个国大传统活动始于1950年代，也是迎新项目之一。

国大发文告说，约1600名国大学生在8月1日到全岛各处售旗，向公众募捐。在8月15日之前，公众也可以通过Giving.sg网上捐赠平台，支持这个有意义的项目。

这些善款将通过公益金资助21个社会服务机构，包括新加坡自闭症资源中心、飞跃家庭服务中心、新光学校（Pathlight School），以及新加坡心理卫生协会等。

这一系列学生筹款活动以星期六（8月6日）的嘉年华日为总结。盛会在国大大学城（UTown）举行，教育部长陈振声是大会主宾。

过去10年筹逾330万元

为了感谢大众的支持，超过1000名学生呈献了以“克服一切困难”为主题的演出。表演所用的服装和道具都是学生自制，并使用再循环材料。

这一系列活动由国大学生会负责策划。会长李逸彬说，尽管暴发了疫情，NUSSU Rag and Flag回馈社区的原则保持不变。

由于贫困和弱势群体会受疫情冲击更大，所以国大学生必须更坚持。

“在过去的两年里，我们找到了继续捐赠和服务社区的替代方法。今年，我们很高兴将Rag and Flag Day重新带回大学城，并让国大新生提供同受益人和捐助者面对面交流的体验。我们相信，未来几代的国大学生将继续传递这把火炬，为有需要的人带来改变。”在过去10年里，国大学生通过一年一度的筹款活动筹集了超过330万新元的善款。