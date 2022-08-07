美甲后少付款 老板娘追上提醒 两女爆粗扔20元

两名女顾客做完美甲付款时少付20元，老板娘发现后追上提醒，对方却勃然大怒，大爆粗口，并将20元丢在地上。

这起事件发生在8月3日下午约5时许，地点在武吉士街三楼的一家美甲店。

近日在Instagram上流传一则视频画面显示，两名女顾客与数位美甲店女店员正在对骂。

女顾客对美甲店员工多次破口大骂，一度动手推搡，情绪相当激动，其中一名短发女子相信是店员，拦在几人中间，试图劝架。

记者星期六（6日）走访时，看到事发地点是一条美甲街，附近的美甲店员工说，当时涉事的几个人吵得很大声，顾客的态度看似有些恶劣，骂架持续了约10分钟。

记者辗转联系上涉事的美甲店老板娘珍丽（译音），她透露说，当天两名顾客上门做了共88元的手脚美甲配套，付款时却少付20元。她说，美甲前已清楚告知顾客价格，怎料顾客事后通过PayNow付款，只付66元就离开。

“店员查看系统发现少了20元，我就追上前提醒顾客，顾客却突然生气大喊飙脏话，我也不知道她为何这么激动，最后她还掏出20元现金丢在地上。”

老板娘：顾客已还钱 不再追究

老板娘表示，女顾客已还钱，美甲店就不再追究。

视频显示，当时其他人试图阻挡女顾客和老板娘起冲突，老板娘则拿着手机称要报警。

珍丽说，女顾客丢钱没礼貌，让她相当气愤，但既然对方已经还钱，自己最后决定不报警。“我丈夫也说，钱还了就算了，不要把事情闹大。”

她指出，为防止误会发生，她的员工向来在帮顾客开始做美甲前，都会告知价格。她也提醒员工要通知顾客，这是她第一次遇到少付钱还发飙的顾客。

目击者：吵架声非常大 惊动许多人

附近美甲店的员工告诉记者，当天吵架声非常大，在后面一条街也听得到，大家都纷纷跑出出去查看情况。

其中一名目睹骂架的员工说，当时女顾客骂得非常凶，甚至把钱丢在地上，吓了大家一跳。

视频显示，当时不少人围观，当中除了有其他美甲店员工外，也有拿着购物袋的公众。

完整报道，请翻阅2022年8月7日的《新明日报》。