为祭品爆冲突 三妇女扭打砸椅

为了中元会祭品起冲突，三妇女佛牙寺外两度大打出手，有人挥拳，有人砸椅子。

事件发生于星期六（8月6日）上午11时，以及星期天（7日）早上8时左右，地点是牛车水大厦以及佛牙寺之间的空地。

涉事妇女曾月凤（68岁，退休人士）告诉记者，中元会祭祀活动主要是附近居民一起参与，但有一名阿嫂突然出现，还擅自取走祭品，结果才发生大打出手的事情。

“对方不住在附近，平时也没有来这里，有东西时她才来拿。她拿了祭拜的水果，什么都拿两个。星期六有一位阿嫂叫她不要拿，结果发生冲突。我去劝架，结果脸被打伤。”

她表示，星期六被打了一拳后，脸部淤青，非常疼痛。

“我原本想去医院，但没人陪我去。原本隔天的伤势稍微好转，没想到又挨了一拳。”

曾月凤表示，当时负责人有交代那位妇女不要拿太多，毕竟还有人没有吃。

记者联络上被指拿祭品的妇女孙玉花（69岁，退休人士），她透露说，有一名阿叔邀请她前去，事后也让她拿一点祭品来吃。她说，曾向一名阿嫂要求带走三个芒果，但对方大声阻吓拒绝，结果两人扭打起来。

“她不给我（芒果），就算了。之后我想拿葡萄，阿嫂又大声喊我，搞到我很生气。她们一共两人，一人还拿白色椅子打我，划伤我的小腿。对方也打了我一拳，我的脸颊跟嘴角都受伤。”

孙玉花声称，主要是两名阿嫂动手打人，她始终没有出手。

不过，曾月凤表示，她看见孙玉花拿椅子和扫把打人，结果被另一名阿叔阻止。

据了解，孙玉花星期天早上再次出现，向曾月凤等人开骂，就星期六发生的事情与对方理论。

期间，双方再次互相挥拳，打对方脸颊。最终，孙玉花报警，惊动警方到场。警方受询时证实接获通报。

完整报道，请翻阅2022年8月7日的《新明日报》。