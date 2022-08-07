大巴窑老字号肉脞面摊 50万元卖招牌秘方

第一代老去，第二代不想继续经营，在大巴窑开了37年的老字号“来兴香菇肉脞面”后继无人，老板开价50万元，要顶让招牌、秘方和烹饪方法，希望找到有缘人接手。

这家潮州式的“来兴香菇肉脞面”，1985年由老板李辉平（63岁）创办，早期位于大巴窑2巷第85C座组屋，后来搬去6巷第51座组屋，近年则落户到4巷的第73座组屋营业至今，搬来搬去仍留在大巴窑。

肉脞面摊位由李辉平和外甥女共同经营，李辉平的大哥、二姐、三妹、五妹等也会前来帮忙。

7月3日，“来兴香菇肉脞面”的面簿突然发贴文说：“服务了大家37年，来兴肉脞面决定把此棒交给有缘人来接棒，谢谢大家一路来的支持。”

李辉平的外甥女郑丽珊（49岁）受访时说，之前开了家庭会议，舅舅提出他和兄弟姐妹年纪渐长，体力也大不如前，因而想放慢脚步选择休息。

“舅舅今年已经63岁，加上他的健康情况不好，有肾脏和心脏问题，现在一天他只做两三个小时。”

郑丽珊说，档口除了她较年轻外，33岁的表妹在五年多前加入，虽然她俩还处于打拼之年，但两人也不想接手。

郑丽珊说：“我本身也有心脏问题，手腕和肩膀有时会肿起来，得吃消炎药，需要多休息。”

而她表妹虽然曾经从事餐饮业，但也对接管摊位不感兴趣。

郑丽珊透露，其他家人也面对健康问题，尽管转手后会不舍摊位，但她觉得健康还是最重要的。

完整报道，请翻阅2022年8月7日的《新明日报》。