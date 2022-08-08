宏茂桥SERS屋主 可优先申购镇中心新组屋

受选择性整体重建计划影响的宏茂桥第562座至565座组屋居民，可优先选购本月在宏茂桥中心推出的预购组屋项目——Central Weave @ AMK，这个项目预计在2029年交屋。

一些受选择性整体重建计划影响的宏茂桥组屋居民之前申诉替代组屋地点不够好，想申请宏茂桥中心即将推出的新预购组屋。随着这个新预购组屋的交付时间明朗化，会在2029年交屋，这批预购组屋也能让拆迁居民挑选。

根据《联合早报》取得的电邮，建屋发展局8月5日电邮宏茂桥第562座至565座组屋居民，通知他们可优先选购这个月将在宏茂桥中心推出的预购组屋项目——Central Weave @ AMK。

建屋局解释， 这是考虑到预购组屋项目也在宏茂桥，交屋时间是2029年。现有条例规定，居民要是选择别处的预购组屋，交屋时间本来不应迟过替代组屋。替代组屋预计会在2027年最后一个季度至2028年第一季度完成。

这个预购组屋项目有三代同堂、五房式、四房式以及二房式灵活四种房型，共890个单位。它也是8月推出的四个预购组屋项目中，唯一有三代同堂单位的项目。

根据房地产网站99.co的指示性价格，Central Weave @ AMK的五房式单位介于68万元至83万元，四房式单位则介于53万元至66万元。

预计11月确定实际补偿数额

建屋局也告知受选择性整体重建计划影响的居民，预计今年11月会完成评估工作，确定实际补偿数额。

跟申请在8月推出的三个预购组屋项目一样，选择Central Weave @ AMK的居民会有优先权，这些项目都会保留10%的单位给他们。这三个项目是蔡厝港Keat Hong Grange、兀兰Woodlands South Plains和淡滨尼Sun Plaza Spring，它们的交屋日期都将早于2029年3月31日。Keat Hong Grange有五房式、四房式、三房式和二房式灵活单位共980个；Woodlands South Plains有四房式、三房式和二房式灵活单位共620个；Sun Plaza Spring则只有五房式和四房式单位共260个。

合登集团高级研究主管李思德接受本报访问时指出，Central Weave @ AMK相信不会在黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model）下推出，它与宏茂桥地铁站步行距离不到500米，预计将吸引较多买家。由于保留给受SERS影响居民的单位按惯例只有10%，也就是89个，可以预见竞争将非常激烈，相信到时也须抽签。

李思德提醒，如果这些SERS居民抽签不成功，名字就会放在其他替代组屋项目抽签队列的后面，居民不得不在更好地段和更容易选房之间权衡。

他说，SERS居民须与其他预购组屋申请者支付同样的价格，预计申请Central Weave @ AMK的居民将是较年轻、贷款期限较长的人群。

“这是政府进一步安抚一些受SERS影响的居民，但怎么做都永远不够。一些居民会质疑，为什么只预留10%的单位而不是更多。我国的组屋正在老化，建屋局应重新考虑整个SERS政策，甚至是日后的自愿提早重建计划（VERS）。”

政府在2018年宣布会在20年后推出自愿提早重建计划，让组屋居民在屋龄达到70年时，投票决定要不要加入计划，将组屋卖回给政府重新发展。