哈莉玛总统：国人须不懈努力 维护多元种族宗教

多元的种族和宗教是我国的力量所在，但也要靠不懈的努力、理解和同理心才能维持和茁长。

哈莉玛总统按惯例，在国庆日前发表国庆献词。她在星期天（8月7日）上载长约三分半钟的演讲视频到社交媒体。她指出，我国庆祝独立57年之际，仍须着眼于短期和长远的重重挑战。今年的视频也首次附上手语传译。

维持社会凝聚力的重要作用不容忽视。哈莉玛提醒，不平等现象加剧可导致社会分裂，因此我国必须确保所有人能发挥专长和技能。

将持续检讨和加强扶助计划

我国目前已推行多项扶助计划，包括通过及早介入帮助有需要的孩童，以及帮助低技能员工赚取更高的薪金。哈莉玛说，这些计划必须不断检讨和加强。

“一些激进的民族主义，多以种族和宗教为依据，在许多国家扎根并分裂社会，我们对此必须多加防范。多元的种族和宗教是我们的力量所在，但这不是理所当然的，得靠很多的努力、理解和同理心才能维持和茁长。”

全球挑战也会对我国造成冲击。哈莉玛说，冠病疫情、乌克兰战争、中美之间的地缘政治拉锯、气候变化的影响，以及供应链受阻，都继续加剧通货膨胀，推高生活费。经济增长放缓也会对各地政府的财政预算施加巨大压力。

更长远而言，人口老龄化和气候变化等挑战也必须靠政策上的谨慎规划和实施来应对。

哈莉玛说：“只要我们携手努力，保持团结，就没有什么事情能阻拦我们。”

过去两年因疫情关系，国庆庆祝活动以较小规模和较简单的形式进行。今年的庆祝活动让更多新加坡人一同欢庆国家生日，哈莉玛为此感到高兴。除了在滨海湾浮动舞台举办的国庆庆典恢复疫前规模，刚过的周末更有盛大嘉年华在各个邻里登场。

她说，我国大多的疫情管制措施已经放宽，新加坡人也学着与冠病共存。“生活逐渐恢复正常。我们重开了边境，新加坡人恢复出国旅游，家家户户也能一起庆祝重要节日。”

哈莉玛说，新加坡人一同经历了漫长的抗疫道路，一路走来并不容易，经历过艰难时刻，所有人也受到影响。各项政府措施起到作用，但如同今年的国庆庆典主题，民众发挥了“万众一心，携手前进”（Stronger Together, Majulah!）的精神。

“是民众的毅力，让我们克服困难，继续前进。”