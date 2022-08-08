上半年增聘大约4000人 本地航空业人力恢复疫前八成水平

交长易华仁说，这是良好的开局，意味着航空业在经历充满挑战的一段时期后，有办法吸引新血加入，这有助于樟宜机场和本地航空业在客流量激增时，有能力应付。

本地航空业今年上半年新聘约4000人，使航空业人力恢复至约2万9000人，或疫前八成的水平。航空业会继续保持业内人力复苏势头，为年底航空旅游需求攀升做准备。

交通部长易华仁星期天（8月7日）出席南洋区一场国庆嘉年华会后受访，就航空业的复苏状况提供最新数据。他说，冠病疫情前，约有3万5000人受聘于航空业，但截至去年底，这个数目已锐减至2万5000人，或减少近三成。这对我国寻求加快航空业复苏步伐的工作而言，是“能力上的巨大损失”。

“它所造成的影响很明显。如果看看世界各地，多处机场迅速加快复苏步伐，但过后因为人力上的挑战而必须做出调整，甚至放缓复苏步伐。我们非常留意这些迹象。”

航空业和政府部门因此从去年较迟时候就开始为复苏做规划，并在今年上半年成功新聘大约4000人。

易华仁说，这是良好的开局，意味着航空业在经历充满挑战的一段时期后，有办法吸引新血加入，这有助于樟宜机场和本地航空业在客流量激增时，有能力应付。

截至7月，樟宜机场乘客量已恢复至疫情前约56％的水平。

“我们现在必须维持这个势头和做好规划，在年底之前增加员工，因为年底客流量预计会再次激增，我们必须在人手和营运方面有所调整，做好准备。”

樟宜机场集团早前宣布第四搭客大厦将在9月13日重新投入运作，第二搭客大厦南侧的离境厅也会在10月启用。到时，机场每年可应付多达7000万人次，即疫前水平和机场约八成的营运能力。

至于这两座搭客大厦的具体重启工作进展及相关安排的工作仍在进行，交通部会适时提供详情。

专注介绍就业机遇 鼓励国人加入航空业

当局通过一系列步骤，加大航空业人力复苏力度，包括今年5月底举办的“航空一心”职业展。易华仁说，由于航空业过去两年的经历，求职者可能对这个行业的前景有所顾虑，因此目前增聘人手的工作来到重要阶段，当局也会把注意力集中在向新加坡人介绍航空业的就业机遇。

易华仁吁请本地求职者考虑加入航空业。他说，航空业人手虽然恢复至2万9000人，但比起疫情前的水平仍然低很多。“重要的还不只是人数，很多新聘者是新加入这个行业的，因此需要加强对行业和运作的知识，技能水平必须迅速跟上，因为这对营运效率和安全都至关重要”。

政府一方面推动机场恢复足以应付预期需求的人力和营运能力，但另一方面，复苏步伐也取决于外部因素，如中国、日本、韩国等主要市场的政策动向。政府会密切留意事态发展，同时推进为应付航空业更高需求的准备工作。

易华仁7日和同为西海岸集选区议员和基层组织顾问的国家发展部长李智陞和王心妍，在负责南洋区事务的议员洪维能陪同下出席嘉年华会。超过3000名居民在活动上欣赏歌舞表演，同欢共庆，现场到了晚间还燃放烟花，把气氛推向高潮。