本地旅游业显著复苏 两综合度假胜地要填补3250个职缺

本地旅游业显著复苏，两大综合度假胜地滨海湾金沙和圣淘沙名胜世界近期积极招聘人手，目前有超过3250个职位空缺待填补。

聘有近1万名员工的滨海湾金沙现有超过1750个全职、兼职和实习生就业就会，除了要招聘450名赌场荷官外，多个部门如餐饮、保安、公共区域维护、企业、会议及景点营运等也在增聘员工。

圣淘沙名胜世界发言人答复《联合早报》询问时透露，已做好准备迎接更多旅客回流，他们计划到年底前陆续填补超过1500个职缺，这些空缺涵盖销售与市场营销、会议、奖励与会展（MICE）、景点、酒店、餐饮、赌场、资讯科技、金融和会计等部门。

推出更好薪酬配套 招聘本地人才

由于劳动力市场紧缩，为了要招聘更多本地人才，两家综合度假胜地业者都端出更好的薪酬配套，滨海湾金沙提供成功受聘者签约奖金，圣淘沙名胜世界则是提高员工推荐计划下的奖励金，借此鼓励员工推荐更多人加入团队。

在招聘行动方面，他们也更积极和主动出击，滨海湾金沙自去年首办虚拟职业展后，今年5月时隔两年再度复办大型实体职业展，近期也广发招聘赌场荷官传单，不过这职缺仅供新加坡公民申请。

圣淘沙名胜世界则是在综合度假胜地的福廊设立招聘中心，以分享招聘信息和面试潜在人选。曾因疫情裁员的圣淘沙名胜世界没有透露最新员工人数，以及是否会重新聘用离职员工。

除提供更好的福利外，两家业者都重视员工在职培训，承诺员工的职业发展前景。作为长期首选雇主之一，滨海湾金沙发言人说：“我们的人力资源团队，致力于招聘处于不同人生阶段的求职者，和提供他们不同的职业道路。”

此外，圣淘沙名胜世界发言人说，作为世界级旅游目的地，团队成员是他们最宝贵的资产，日后会继续专注于招揽和留住人才，为未来的新常态和数码化大环境做好准备。

根据旅游局官网最新数据，6月份的入境旅客有54万3730人次，比5月份的41万8460人次增加超过12万，也是连续五个月攀升。

入境游客人次大幅提升，本地酒店今年首六个月表现也显著改善。客房平均收入（RevPAR）同比上扬89.7％至141.33元，日均客房收费率也上升40.8％至210.3元，平均入住率也增至67.2％。

疫情期间流失约万余份工作 款待业加速招聘

疫情暴发后，本地款待业流失了约1万2000份工作，但随着今年4月边境重开，相关行业已加大招聘力度。政府希望在旅游业复苏的当儿，款待业发展也重返正轨。

贸工部长颜金勇8月2日书面答复工人党盛港集选区议员蔡庆威询问时透露，疫前2019年12月本地款待业雇用超过3万5000名雇员，截至今年3月这行业雇员人数减少至2万3000人。政府已通过各种援助措施，减轻疫情对此行业的冲击。

为了协助业者增聘更多本地雇员，新加坡旅游局今年1月与全国职工总会、职总就业与职能培训中心（e2i）、劳动力发展局及行业协会合作设立旅游职业中心（Tourism Careers Hub）。中心专职的职业导师会为新入行者和现有旅游业员工建议他们所需的培训内容，并帮忙进行职业配对。

有超过一半向旅游职业中心寻求咨询服务者，找到和旅游相关的新工作，包括加入富丽敦酒店（The Fullerton Hotel）和良木园酒店。

随着边境重开，我国今年上半年迎来约150万入境旅客人次，比去年同期增加近12倍。樟宜机场也重现热闹景象，6月学校假期平均每周乘客量，恢复到疫前约50％水平。

旅游局也对即将在我国举行的一系列大型活动保持乐观，例如9月底的一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛和11月的彭博创新经济论坛。旅游局预计，我国今年将接待400万至600万旅客人次。