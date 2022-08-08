义顺原生园和聚友爱租约延长至明年6月 让路发展住宅区

义顺休闲乐园“原生园”和农耕义工团体“聚友爱”的租约今年底到期，但获新加坡土地管理局延长多半年至2023年6月30日，两租户届时必须迁离，让当局在原地发展住宅区。

原生园（Orto Park）和聚友爱（Ground-Up Initiative）分别位于义顺卡迪地铁站附近的罗弄真查鲁（Lorong Chencharu）81号和91号。

市区重建局今年6月举办长期规划检讨展览，把义顺真查鲁、滨海南、马城和兀兰北等列为发展新住宅区的地点。

土管局发言人回答《联合早报》询问时说，当局批准延长上述两个租户的租约，方便他们做过渡安排。

根据2019年发展总蓝图，以卡迪军营、三巴旺路、义顺1道和2道为界的近70公顷土地，已规划为住宅区，当中包括占地5.15公顷的原生园。

建屋发展局正为其中的40公顷的地段进行土地准备工程，但罗弄真查鲁附近11个观赏鱼出口中心的地段，现阶段不会有进一步发展。

土管局发言人说，这些地段的租约从去年7月至今年3月陆续到期，最近更新多10年。

原生园发言人：本地难再找到类似消闲园地

原生园现址由休闲园地“宝瓶庄”（Bottle Tree Park）经营长达七年，但它因竞标失败，2014年8月结束营业。中国私企丰盛集团当时以每月16万9000元租金标得租用权，是宝瓶庄业者之前月租的约10倍。

原生园有14个租户，以餐饮为主，也有蹦床乐园（Trampoline Park）、钓虾池及乌龟和鳖展览馆等消闲设施。

原生园发言人罗志远昨天告诉《联合早报》，公司希望留在义顺多几年，曾申请延长租约两年但不成功，当局是在数月前批准延长半年的。

他说，本地再也找不到像原生园的消闲园地了，“不能继续经营很可惜，如果有合适地点，公司会考虑竞标”。

罗志远说，一些租户明年初会陆续搬到西海岸大路、靠近虎豹别墅地铁站的两层楼商业大厦。

乌龟和鳖展览馆馆长陈可倪说，她还在跟当局商谈，无法透露更多新的可能地点详情。但她预计明年初得开始慢慢地把现有超过600只龟和鳖迁出。

聚友爱：还在物色新地点

她说：“2019年1月从裕华园搬到现址时，失去八个龟鳖品种，十分可惜，希望这次搬迁影响不会太大。”

占地2.6公顷的聚友爱通过农耕、手工和开办可持续工作坊等教育活动，推广环保与甘榜精神，目前有14名员工和超过100名活跃义工。

聚友爱执行人员蔡秉育说，聚友爱是非营利机构，2009年就落户义顺，它希望能继续留在附近，服务义顺社群。

他说，聚友爱还在物色新地点，新设施的初步费用需200万元，一旦新地点有眉目，聚友爱就会展开筹款活动。