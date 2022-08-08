海外毕业生称本地律师资格试门槛过高 法律教育学院：许多人首次应考及格

一些考生近期向《联合早报》反映，业内名为A部分的律师资格试越来越严苛。不过，举办考试的新加坡法律教育学院指出，及格率相当平稳，许多考生首次应试就及格，仅一些须两次或以上才过关。

海外法学院毕业生要想在本地当律师，必须先通过我国的专业考试，但在本地抬高门槛的背景下，这个专业试难度越来越高，让一些海外毕业生栽跟头。

不过，举办考试的新加坡法律教育学院（Singapore Institute of Legal Education）指出，及格率相当平稳，许多考生首次应试就及格，仅一些须两次或以上才过关。

一些考生近期向《联合早报》反映，业内名为A部分（Part A）的律师资格试越来越严苛。法律教育学院答复时，没有提供近年来的及格率，但吁请考生慎重看待考试。“与任何考试一样，若过不了关就应好好复习，做好充分准备。”

根据2018年律师专业培训委员会的报告，有更多海外法律毕业生的A部分考试不及格，及格率从2010年至2014年的持续超过90％，跌至2015年和2016年的79％，2017年只有64％。

如要在新加坡执业，这些海外毕业生首先须通过A部分考试，然后完成六个月的相关法律培训，才能与本地毕业生一起参加B部分（Part B）考试。B部分通关后，海内外法学生都须接受半年培训，才能执业。

律政部当时接受委员会建议，从2023年开始对律师专业培训制度进行大幅度调整，提高成为执业律师的门槛，届时律师专业考试更严苛，实习期也从半年延长至一年。

A部分考试每年4月和10月举行，有五份试卷：公司法、刑事法、证据法、土地法和新加坡司法制度，旨在确保海外法律毕业生取得与新加坡法学生同等水平的资格。考生可重考不及格科目。

法律教育学院：可报读预备课

法律教育学院发言人说，这些海外毕业生应能根据阅读书目、讲堂录像课和法律研究工具，自行备考。

学院自2016年就开办预备课，“但许多没参加预备课的学生也能及格”。

需援助的学生可报读学院从每年1月至4月开办的课程，本地公民25堂课收费2033元，这不包括1712元的考试费。

律政部发言人回答《联合早报》的询问时说，过去五年来，法律服务业产值增长从2017年的21亿元，增至2021年的24亿元。

新加坡国立大学、新加坡管理大学和新跃社科大学是本地三所开办法律学位的大学。

目前，新加坡公民或永久居民在11所英国大学、10所澳大利亚大学、四所美国大学和两所新西兰大学考取的法律学位获得我国承认。

受访考生：今年出题方式全换 整体及格率料仅50％

三名今年修毕英国大学法学课程的学生匿名受访。他们参加了今年4月的考试，每人有一两科不及格。

其中两名考生估计，整体及格率只有50％，另一名考生还听说，参加考试的朋友15人中仅四人全部及格。

他们反映，公司法、土地法和证据法原本全是假设性问题，今年出题方式全换了，公司法全部转成选择题，另两科则假设性问题和选择题各一半。

他们认为，试卷出题方式更换，也没有题库可参考，导致不够时间练题。

针对试卷更换出题方式，法律教育学院发言人说，考生已获通知，得知试卷有包括假设性问题、简短问题、选择题或不同组合的不同评估方式。

许多司法管辖区，包括纽约州和英国的法律专业考试都用选择题。“我们发现一个选择题考试可设定成包含不同难度的问题，这也加强我们设定更平衡考试的能力，以便达到评估需求。”

一名考生说，一起应考的人都很焦虑，尤其得悉A部分的不及格率偏高。

重考花时间金钱 考生：许多人想放弃

“法律教育学院的支援不足。我们上选项课程，下课后有疑难却无人可问。希望未来课程更有组织，能有全职教师，让我们更好讨论。”

这名考生说，失败一次，就得等半年才能重考，即使过关，还得配合B部分考期，得半年或一年后才能考B部分。这么一来，要执业可能得等上三到五年。

另一名考生认为，要当律师的人太多，所以考试故意设得难。她说，无法顺利通关打击很大，因为她和同学们目前领的是实习生的薪金，预备课和考试费都是负担。

她也说，多数人是在考前一个月才自己备考，没人指导。明年新制度实行后，许多海外法学毕业生都想放弃了。

还有一名考生说：“如果一次不及格，就拉长到三年半，这期间的收入微薄或甚至没有收入。男生更糟，他们得服役，毕业时已二十四五岁，得等到二十八九岁才有正式的收入。”

资深律师：及格率偏低影响深远

不愿具名的资深律师说，儿子的朋友考了四五次都未及格，已放弃考取执业资格，决定当企业律师。

“新加坡法律教育学院不愿透露及格率，我相信是过低。”

另一资深刑事律师说，他从数名海外法学生得知，A部分的及格率仅约50％。

“若情况持续，将流失可能成为执业律师的海外毕业生，这对于法律界与大众肯定造成深远和负面影响。”

前总检察长温长明教授认为，考生误解或不知道新加坡法律、无法应用法律，只是抄可带入考场的笔记，或是没针对问题答复，这些都是不及格的可能原因。（新大提供）

温长明：让不达标者执业对客户律所不利

对海外法律毕业生的要求如果较低，对本地三所法学院毕业生是极不公平的，因为他们最终都在同个工作市场竞争。

前总检察长、新加坡管理大学杨邦孝法学院李光前客座教授温长明教授说，让无法达标者执业是不负责任的，对客户或律师事务所都构成风险。“我们必须保护公共利益。”

他驳斥法律界有人指A部分考卷过于刁钻，目的是让海外学生不及格的说法。

“客户无法分辨律师的好坏，错误有时多年没被发现，最后造成客户蒙受的损失，可能数百万元计。

“能力不足的律师对律所也构成危险。专业疏忽，足以摧毁一个律所。”

温长明也是瑞信德法律培训学院（简称RHT学院）院长。他日前在新大杨邦孝法学院见证签字仪式后，接受《联合早报》访问。

新大和RHT学院签署谅解备忘录，联办A部分预备班。

针对考生抱怨每不及格一次，就“浪费一年”的说法，他指这说法不正确。

他说，海外法律毕业生6月毕业后，应把握机会，不要错失来临10月的A部分考试。如果这次不及格，可在明年4月的考试重考，一旦通过，就能与本地法学生一起参加明年10月的B部分考试。

温长明是新加坡法律教育学院前院长，过去担任公司法出题人兼评卷员时，有超过三分之一的学生公司法不及格。

温长明：A部分问题实际上较容易

他说，理论上，学院对海外毕业生水准的要求跟本地毕业生的一样，但实际上，A部分问题较容易。

“如果我是用本地法律学生的标准，去批改A部分公司法试卷，不及格率会更高。”

他曾两次把试卷拿给国大法学院学生测试，结果他们全部及格。

“一些顶尖海外大学的学生也不及格，这是事实，因为他们无法回答问题。”

谈到不及格的可能原因，他说，考生误解或不清楚新加坡法律，另一原因是无法应用法律，只是抄可带入考场的笔记，或是没针对问题回答。

他强调，许多父母出资数十万元供孩子到海外念书，如果栽在资格试很不值得。“联合课程结合行业专门知识和学术。我们办课程志不在赚钱，而是想帮助这些学生。”

这也是本地首个由自主大学与私人培训学院合办的A部分预备课。

首个联合课程8月8日（星期一）开课，可上网查询详情或报名。